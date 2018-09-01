王思聪新女友陈雅婷介绍 王思聪新女友陈雅婷黑历史大盘点

王思聪的女友一直是一个热门话题，最近王思聪转头就换了一个新女友，小编为大家带来了王思聪新女友陈雅婷详细介绍，一起来看看吧。

今天有网友也是在个人的社交账号上晒出了王思聪的新宝贝，一条柯基宠物狗，并且王校长还配文写到：“晒下我的小可爱。”随后在七夕的时候，有网友发现演员陈雅婷也是晒出了一条柯基并且配文称：“什么节?”也是被网友们发现是跟王思聪同款的宠物狗啊。随后神通广大的网友们也是扒出了两人情侣装遛狗的照片，这下也是实锤了

那么这个陈雅婷究竟是谁呢?

这个小姐姐并不是网红哦，也不是网红脸，而是一位新人演员，也是在之前的《武动乾坤》中饰演角色，这个小姐姐也是来自武汉市，在13年被导演选中参演了《陆小凤与花满楼》由此开启了演绎生涯。看到长相后，网友们纷纷表示，这个小姐姐也是长得很不一样，和以前那些网红脸都不同。

大家也知道王思聪也是喜欢找一些名气大的网红来当女朋友，看来王校长也是口味换了啊，不知道这一任能够坚持多久呢。

目前来说这个小姐姐的身份背景还是比较清白的，没有什么黑历史，希望大家也不要造谣哦~更多精彩请继续关注新趣头条。