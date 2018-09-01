黄毅清爆料范冰冰被抓是怎么回事 范冰冰申请美国政治保护是真的吗

范冰冰在被曝光偷税漏税之后，消失在公众的视线已经很久了，近日黄毅清爆料范冰冰被抓，已经申请了美国政治保护，一起来看看吧。

2018年范冰冰深陷“逃税风波”，范冰冰已将近两个多月没有任何消息了，一向高调的范冰冰连微博都不再上线，难免让人怀疑好奇范冰冰的行踪，真如外界传言范冰冰被捕?外界无从得知。

之前有台湾知名主持人爆料范冰冰早前确实被捕，与她一起被捕的还有经纪人穆晓光，和范冰冰工作室的几位员工，不过这只是调查，范冰冰将于9月回归，各种传闻真假难辨。

无锡检察院的工作人员透露，范冰冰是的确已经被抓了，因为查到她在无锡一分钱税都没缴过…… 继《大轰炸》将范冰冰踢出局之后，范冰冰主演的80集电视连续剧《巴清转》被彻底禁播!华谊等几大投资商损失惨重!

图一全文：

插播一下，刚和无锡一位朋友碰头谈点事儿，他老婆是无锡检察院的，她告诉我说范冰冰是的确已经被抓了。因为查到她在无锡一分钱税都没缴过……?也是个狠角色，一分都不缴。

有网友质疑其真实性，黄毅清随后连发两文予以反驳：

我是不会去故意编造什么哗众取宠的内容为了博关注的，肯定是消息来源很可靠的我才会发出来。

图二全文：

你们应该要了解，我是不会去故意编造什么哗众取宠的内容为了博关注的。我做不出那么Low逼的事，我可不是像宋祖德这种招摇撞骗的营销号。之前还为了博关注喷我，结果现在再也没办法发微博了，还开小号，小号直接被销号了。如果你们听这个那个说的，然后又听我说的，不知道该信谁的话，你应该信我的。因为我不会骗你们。历史证明也一直如此。我是不会听信外面道听途说的内容发出来的。我能发出来，肯定是消息来源很可靠的我才会发出来，除非可靠的消息来源故意骗我，但这种概率只有1%，但你们道听途说的内容，虚假消息的概率至少70%以上。

图三全文：

我实话实说不怕你们转发，所以别嚷嚷……别说五百了，转发五万我也说同样的话。你可以起诉我，只要你不怕被打脸。

网友也是不同的看法

一个月赚的钱是普通人一辈子都赚不到的数额，普通人月入几千块还要交税，@范冰冰 一分不交?如果国家不处理，中国也算是完了.

一点证据都没，她要是真偷税早就被抓了，说到底不过就是看不惯人家日子过得比你富裕罢了.