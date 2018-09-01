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抖音莉哥评论区1400是什么意思 抖音莉哥评论区为什么刷1400

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 14:02:50| 编辑：NO

抖音莉哥评论区1400是什么意思？抖音莉哥评论区为什么刷1400？今日抖音莉哥评论区1400刷屏登上热搜引起不少网友关注，很多网友好奇这是怎么回事？下面就一起跟小编来了解一下吧！

抖音莉哥评论区1400刷屏是什么梗?很多的小伙伴都很好奇莉哥微信加好友1400出处，不要着急，贴心的小编就为你带来了这件事情的始末分享，快来看看!

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抖音莉哥评论区1400刷屏是什么梗

要说今年最火的女网红，抖音莉哥肯定是数得上的，一曲《让我做你的眼睛》迅速走红，粉丝已经达到了4400多万。

然而她现在却摊上事了，是什么事呢?

我们看到在抖音莉哥的评论区底下，全部都是刷屏1400，这是为什么呢?为什么网友们会如此愤慨，要取关莉哥并且要1400刷屏呢?

原来莉哥在直播的时候直言：既然想加我微信，那1400是事么?肯定不是事，你说我1400微信贵么?不贵吧?

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此言一出，立即引起了众多网友的愤慨，当初成为你的粉丝是因为你的清纯，你笑的单纯，哪怕是别人说你唱歌并不好听。

但是现在你变了，变得不是以前那样单纯的你了。也只能说莉哥毕竟是个小女孩，不懂的心机，这种话在直播的时候是万万不能够说的。

很多网友又提起了莉三万的事情，也是有一次直播的时候，莉哥说刷三万礼物加微信。所以就这样，莉哥的评论沦陷了。

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所以很多网友愤慨的去刷1400，并且要取关莉哥，我观察了一下，大概一个小时之前粉丝数量是4454.8，大概一个小时的时间掉粉4000个。

我想说的是，作为网红来讲红容易，是大家喜欢你，但是当你变了，大家不再喜欢你了，你也很快就会一落千丈。

作为一个中立的小编，我还是很喜欢莉哥的，我不盲目，毕竟她这样说话说明她更没有心机，只是为人处世方面确实是差一些。

粉丝来之不易，走到这一步也不易，喜欢你的大多都是没有钱的，他们没有理由，只是单纯的喜欢你，不要这样中伤他们。且行且珍惜吧。

看完这篇文章有何感受？

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