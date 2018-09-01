抖音莉哥1400卖微信号是怎么回事 抖音莉哥1400事件详情一览

抖音莉哥一曲《让我做你的眼睛》迅速走红，近日，网曝抖音莉哥1400卖微信号登上热搜，很多网友好奇抖音莉哥1400卖微信号是怎么回事？喜爱main就一起来了解一下吧！

抖音莉哥一曲《让我做你的眼睛》迅速走红，粉丝已经达到了4400多万。莉哥在抖音上火的那叫一个风生水起的啊，但是经常玩快手的人都知道，莉哥其实之前是混快手的，不过她从快手转到抖音还算很成功的一个网红了，凭借着自己呆萌的外表和独特的唱腔，每一个视频都会受到很高的点击率的，不过都说了网红稍微一点好处就会立刻的膨胀起来的!

从微信好友位开始明码标价3万，被广大网友议论，然后出镜哭诉扮可怜澄清到现在风头过去之后，再次在直播间理直气壮的表示微信好友位1400一位 ，真是让人猝不及防，这莉哥真的是做人没有一点的下线了，公开坑粉丝的钱，在直播中说道：谁刷的礼物达到一定程度了，就对这个人说出自己的微信。对于莉哥这种公开贩卖自己的微信号，网友纷纷嘲讽：值不值这个价，心里没数吗?

然而她现在却摊上事了，是什么事呢?我们看到在抖音莉哥的评论区底下，全部都是刷1400，这是为什么呢?为什么网友们会如此愤慨，要取关莉哥并且要1400刷屏呢?

原来莉哥在直播的时候直言：既然想加我微信，那1400是事么?肯定不是事，你说我1400微信贵么?不贵吧?此言一出，立即引起了众多网友的愤慨，当初成为你的粉丝是因为你的清纯，你笑的单纯，哪怕是别人说你唱歌并不好听。但是现在你变了，变得不是以前那样单纯的你了。

也只能说莉哥毕竟是个小女孩，不懂的心机，这种话在直播的时候是万万不能够说的。很多网友又提起了莉三万的事情，也是有一次直播的时候，莉哥说刷三万礼物加微信。所以就这样，莉哥的评论沦陷了。