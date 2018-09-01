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如懿传加更是真的吗 如懿传加更更新时间介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 13:52:13| 编辑：NO

电视剧《如懿传》正在热播中，近日如懿传加更引起不少网友关注，那么如懿传加更是真的吗？如懿传加更更新时间是什么时候？一起来看看！

继延禧攻略改日更后，如懿传加更，那么如懿传加更是怎么回事?如懿传加更后更新时间。下面就和小编一起来了解一下吧!

如懿传加更是怎么回事《如懿传》宣布加更!很多人在看到如懿被打入冷宫后，《如懿传》的剧情进入高潮，男二号凌云彻和重要人物赵九霄都已经登场，接下来叶赫那拉意欢也即将登场，人物集结完毕，宫斗正式打响!

在如懿进冷宫后，接二连三的被陷害，随着剧情的推进，大家完全进入了剧情情节，觉得每天的更新两集完全不够看，没想到今日如懿传宣布加更了，改为每周一至周五20点更新2集，粉丝也是开心不已。

如懿传加更是怎么回事 如懿传加更后更新时间

《如懿传》自开拍起就受到广泛关注，该剧改编自流潋紫同名小说，集结了周迅、霍建华、张钧甯、董洁、辛芷蕾等多位明星演员。此前，同为乾隆时期后宫戏的《延禧攻略》热播，在其播出尾声中《如懿传》迎来首播，观众两相比较，褒贬不一。有网友指出周迅饰演少女较为违和，也有观众表示服饰妆画上不够精致。

但随着剧情发展，《如懿传》口碑出现回升，豆瓣评分由6.9升至7.1。

如懿传加更是怎么回事 如懿传加更后更新时间

如懿传加更后更新时间今天官方发布公告，《如懿传》加更啦!

9月1日起由周四、周五双日更新追加至周一至周五每日晚八点更新两集，会员用户从提前看六集增至八集。

如懿传加更是怎么回事 如懿传加更后更新时间

是说《如懿传》刚播之时被骂翻，许多网友们批评其服化道不用心，就连周迅原声演出都被说根本不少女等等，但随着剧情推进后宫争斗也是一波一波的高潮，近日周迅没有台词全靠眼神的演技被推爆，也算是为戏、为自己出一口气!

看完这篇文章有何感受？

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