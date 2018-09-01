如懿传嘉嫔结局怎么样 如懿传嘉嫔最后是怎么死的

电视剧《如懿传》正在热播，嘉嫔是剧中的大反派，那么如懿传嘉嫔结局是什么？如懿传嘉嫔最后是怎么死的？一起来看看！

《如懿传》正在热播，剧中嘉嫔金玉妍一生钟情北国世子，如懿屡次受冤，都是她在背后毒辣盘算。如懿传嘉嫔结局是什么?嘉嫔最后死了吗?来看看!

如懿传嘉嫔结局是什么《如懿传》中，嘉嫔最后被皇帝厌弃，就连她的儿子也被皇帝嫌弃，后来结局可想而知，死后虽被皇帝追封淑嘉皇贵妃，却实际被葬乱坟岗。

《如懿传》金玉妍是前期的大反派，金玉妍可以说是坏事做尽，为了能够让自己的孩子成为太子，害死了很多人，设计除嫡子与其他孩子，素练在金玉妍的建议下，为巩固嫡子位置，苛待大阿哥，溺养苏绿筠的三阿哥。在如懿冷宫期间，金玉妍成功挑拨怀疑皇后的海兰、护子心切的绿筠和恨皇后赐对食的莲心，最终借她们之手害死皇后嫡子二阿哥。

金玉妍暗中与阿箬走近，明面上处处与阿箬针锋相对，背地里却怂恿阿箬和慧贵妃与如懿作对，好坐收渔翁之利，又指使人让如懿和惢心吃寒冷的食物，而受风湿关节之痛苦，如懿反击，成功走出冷宫困境，阿箬被处罚猫刑，又用鬼神之说迷惑慧贵妃，慧贵妃失宠。此时的海兰深受宠爱，怀孕数月，玉妍再生一计，在海兰吃的安胎药里添加了令她开胃的药，海兰生产九死一生，产下五阿哥永琪，却因身上有如西瓜皮的纹理而彻底失宠。

后来慧贵妃死了，皇后和金玉妍先后生下皇子，金玉妍成功让白蕊姬怀疑皇后为害她孩子的主谋，借她之手害死皇后的第二子，并使皇后在南巡中落水重病。后来皇后死了，金玉妍又开始陷害皇后死前举荐的苏绿筠，金玉妍顺走苏绿筠的珠花，杀死素练并利用珠花嫁祸给绿筠，令乾隆厌弃了大阿哥永璜和三阿哥永璋，绝了他们的太子之位，使苏绿筠无登后位可能。

害了苏绿筠之后，她的四阿哥开始脱颖而出，而此事她刚好又生下了九阿哥，母凭子贵，后来金玉妍的位份和皇后如懿差不多，害死那么多人之后，她又开始谋害如懿，陷如懿与西藏喇嘛大师私通，使如懿被禁足，并得协理六宫之权。海兰和凌云彻借八宝手钏陷害嘉贵妃，如懿成功被解围，在皇帝扶持下成为皇后。而金玉妍的贞淑为其顶罪，遣返母国。

为了垂涎太子之位，她并没有放弃，明知道皇帝忌讳立太子，她还是口无遮拦，处处在他人面前显摆皇帝对自己孩子的喜爱，引起皇帝猜忌，经过几次三番，终于离自己的目标越来越远，后来不仅她被皇帝厌弃，就连她的儿子也被皇帝嫌弃，后来结局可想而知，死后虽被皇帝追封淑嘉皇贵妃，却实际被葬乱坟岗。

如懿传嘉嫔最后死了吗

嘉嫔最后含恨而终，绝望自杀。

在《如懿传》最新的剧情中嘉嫔怀孕之后口口声声称这个孩子不仅是自己的指望，也是世子的指望，因为嘉嫔也是北国宗室是女，而北国为了依附大清而将她献给皇上，所以他们是荣辱与共的。

金玉妍是北国宗室之女，以贵族身份入潜邸，为侍妾格格。貌美如花，善 于保养，为王府容貌姿色第一人。乾隆早期宠妃，慧贤皇贵妃高曦月排她之次，后期入宫的叶赫那拉意欢与之平分秋色。她穿戴娇俏，伶牙俐齿，深得乾隆宠爱。

金玉妍是金氏贡女，被北国寄予厚望，为母族奉献一生，生养四子。表面心直口快，不善心计，其实城府极深，野心勃勃，狠决老辣。如懿屡次受冤，都是她在背后毒辣盘算，却嫁祸皇后富察氏和慧贵妃，她却坐收渔翁之利。一生钟情北国世子，一心为母族利益谋划，为此不择手段。在为永珹谋划太子之位时阴谋败露，被皇帝辱骂为贡品后消极厌世。最后被世子和北国决绝抛弃，含恨而终，绝望自杀。