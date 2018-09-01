91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

如懿传嘉嫔结局怎么样 如懿传嘉嫔最后是怎么死的

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 13:50:25| 编辑：NO

电视剧《如懿传》正在热播，嘉嫔是剧中的大反派，那么如懿传嘉嫔结局是什么？如懿传嘉嫔最后是怎么死的？一起来看看！

《如懿传》正在热播，剧中嘉嫔金玉妍一生钟情北国世子，如懿屡次受冤，都是她在背后毒辣盘算。如懿传嘉嫔结局是什么?嘉嫔最后死了吗?来看看!

如懿传嘉嫔结局是什么《如懿传》中，嘉嫔最后被皇帝厌弃，就连她的儿子也被皇帝嫌弃，后来结局可想而知，死后虽被皇帝追封淑嘉皇贵妃，却实际被葬乱坟岗。

如懿传嘉嫔结局是什么 如懿传嘉嫔最后死了吗

《如懿传》金玉妍是前期的大反派，金玉妍可以说是坏事做尽，为了能够让自己的孩子成为太子，害死了很多人，设计除嫡子与其他孩子，素练在金玉妍的建议下，为巩固嫡子位置，苛待大阿哥，溺养苏绿筠的三阿哥。在如懿冷宫期间，金玉妍成功挑拨怀疑皇后的海兰、护子心切的绿筠和恨皇后赐对食的莲心，最终借她们之手害死皇后嫡子二阿哥。

金玉妍暗中与阿箬走近，明面上处处与阿箬针锋相对，背地里却怂恿阿箬和慧贵妃与如懿作对，好坐收渔翁之利，又指使人让如懿和惢心吃寒冷的食物，而受风湿关节之痛苦，如懿反击，成功走出冷宫困境，阿箬被处罚猫刑，又用鬼神之说迷惑慧贵妃，慧贵妃失宠。此时的海兰深受宠爱，怀孕数月，玉妍再生一计，在海兰吃的安胎药里添加了令她开胃的药，海兰生产九死一生，产下五阿哥永琪，却因身上有如西瓜皮的纹理而彻底失宠。

如懿传嘉嫔结局是什么 如懿传嘉嫔最后死了吗

后来慧贵妃死了，皇后和金玉妍先后生下皇子，金玉妍成功让白蕊姬怀疑皇后为害她孩子的主谋，借她之手害死皇后的第二子，并使皇后在南巡中落水重病。后来皇后死了，金玉妍又开始陷害皇后死前举荐的苏绿筠，金玉妍顺走苏绿筠的珠花，杀死素练并利用珠花嫁祸给绿筠，令乾隆厌弃了大阿哥永璜和三阿哥永璋，绝了他们的太子之位，使苏绿筠无登后位可能。

害了苏绿筠之后，她的四阿哥开始脱颖而出，而此事她刚好又生下了九阿哥，母凭子贵，后来金玉妍的位份和皇后如懿差不多，害死那么多人之后，她又开始谋害如懿，陷如懿与西藏喇嘛大师私通，使如懿被禁足，并得协理六宫之权。海兰和凌云彻借八宝手钏陷害嘉贵妃，如懿成功被解围，在皇帝扶持下成为皇后。而金玉妍的贞淑为其顶罪，遣返母国。

为了垂涎太子之位，她并没有放弃，明知道皇帝忌讳立太子，她还是口无遮拦，处处在他人面前显摆皇帝对自己孩子的喜爱，引起皇帝猜忌，经过几次三番，终于离自己的目标越来越远，后来不仅她被皇帝厌弃，就连她的儿子也被皇帝嫌弃，后来结局可想而知，死后虽被皇帝追封淑嘉皇贵妃，却实际被葬乱坟岗。

如懿传嘉嫔最后死了吗

如懿传嘉嫔结局是什么 如懿传嘉嫔最后死了吗

嘉嫔最后含恨而终，绝望自杀。

在《如懿传》最新的剧情中嘉嫔怀孕之后口口声声称这个孩子不仅是自己的指望，也是世子的指望，因为嘉嫔也是北国宗室是女，而北国为了依附大清而将她献给皇上，所以他们是荣辱与共的。

金玉妍是北国宗室之女，以贵族身份入潜邸，为侍妾格格。貌美如花，善 于保养，为王府容貌姿色第一人。乾隆早期宠妃，慧贤皇贵妃高曦月排她之次，后期入宫的叶赫那拉意欢与之平分秋色。她穿戴娇俏，伶牙俐齿，深得乾隆宠爱。

金玉妍是金氏贡女，被北国寄予厚望，为母族奉献一生，生养四子。表面心直口快，不善心计，其实城府极深，野心勃勃，狠决老辣。如懿屡次受冤，都是她在背后毒辣盘算，却嫁祸皇后富察氏和慧贵妃，她却坐收渔翁之利。一生钟情北国世子，一心为母族利益谋划，为此不择手段。在为永珹谋划太子之位时阴谋败露，被皇帝辱骂为贡品后消极厌世。最后被世子和北国决绝抛弃，含恨而终，绝望自杀。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号