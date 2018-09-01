莉哥1400什么梗 抖音莉哥1400加微信原视频在线观看

抖音上的莉哥大家都知道吧，之前已经有了莉三万的事情，现在又出来了1400加微信的梗，小编为大家带来了莉哥1400加微信原视频在线观看，一起来看看吧。

莉哥1400是什么梗?

在8.31这一天，网上纷纷扒出来莉哥1400加微信，很多粉丝受不了她这种行为。大家纷纷要取关，还称之为“取关莉”，在她发的抖音短视频最新评论中纷纷是“今天你取关了吗”“我是给取关大军点赞来的”

“一千四不贵，兄弟们” 一夜之间到9月1日在抖音上就掉了有几十万的粉丝。

从刚开始莉哥在抖音上因为一曲“让我做你的眼睛”爆红之后，粉丝就已几何倍数增长，截至9月1日已经有4400万粉丝了，在快手上同样有非常多的粉丝，而身价的水涨船高让她在直播中开始无所顾忌的发表一些让大家不喜欢的言论，比如刚开始的莉三万就是因为被爆出来三万块钱加微信。

其在短视频和直播上的这么大行为反差也很容易让人产生反感，毕竟大家都喜欢那种表里如一非常实在的女孩，她这种行为无疑是非常招黑和虚伪的。

抖音作为一个公众平台，有这么多粉丝的莉哥也应该洁身自好，给各位喜欢他的粉丝和未成年人竖立一个好的榜样，在直播中谨言慎行，不然离被封杀应该就不远了。

希望她能够改正自己的言行。

1400加微信视频