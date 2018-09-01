华为ifa2018发布会怎么看 华为ifa2018发布会直播地址分享推荐

不少数码迷都知道华为IFA2018发布会马上就要开始了，但是很多网友都不知道问华为IFA2018什么时候举行？在哪里能看？那么华为ifa2018发布会怎么看呢？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。





华为IFA2018发布会直播地址：

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华为终端、华为手机等官方微信也会有直播。

华为IFA2018发布会在8月31日德国时间14点，北京时间20点开始。这次发布会，华为将会公开最新处理器麒麟980，不过也有传闻，华为mate20也可能在这次发布会中出现。

传闻，麒麟980采用台积电(TSMC)7nm工艺制程，架构为四核Cortex A77 CPU和四核Cortex A55，仍然是八核处理器设计。首次在其中装入自己的图形处理器。

三星此次在IFA的重心在电视上，而Galaxy S9 和 Note 9也已经早就发布，所以手机应该不会再发布新品。

华为的新芯片麒麟980也将在此次展会上跟大家见面。据报道，麒麟980的综合性能要比骁龙845和苹果A11高出20%到30%的水平。

而索尼无疑想通过此次IFA2018发布新品--Xperia XZ3即将推出，它的前身Xperia XZ2于2月底在NWC上发布，随后迅速推出了一款采用4K HDR屏幕的索尼Xperia XZ2 Premium手机。

传言它将颠覆以往有些过时的外观设计，在泄露谍照中我们看到了一个18：9的细长屏幕，以及时下非常流行的全面屏趋势，搭配上良好的用料和一流的内部组件，相信会更符合当下人们的喜好。

此外，从此前的广告材料提及到的5G链接功能,它还有可能是第一部上市的5G手机。