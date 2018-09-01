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支付宝变更法人是因为什么 支付宝法人变更有什么影响

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 11:55:24| 编辑：zw

最近，很多网友都知道支付宝法人变更了，不少小伙伴都在问是怎么回事?相信大家看到这个消息的时候应该是和小编一样吃惊吧?那么这究竟是怎么一回事呢?会有什么影响呢？别着急，那么小编下面就为大家带来了详细的情况，大家一起来看看吧!

支付宝法人变更是怎么回事 支付宝法人变更原因

支付宝法人变更是怎么回事 ?

支付宝是发生什么变故了吗?马云为什么不在担任支付宝法人了呢?这个叶郁青又是何许人也?网友是有多细心啊，在昨天的国家企业信用信息公示系统里显示的支付宝法人从原来的马云变成了如今的叶郁青。

支付宝法人变更原因：

看到这个请不要大惊小怪，官方对于此次法人变更做出了如下回应：支付宝的运营主体是支付宝(中国)网络技术有限公司，并非支付宝(中国)信息技术有限公司，法人变更属于公司内部治理范畴，与实际经营情况无关。所以大家就不要认为马云要退出了，这次的法人变更并不意味着什么。

支付宝法人变更是怎么回事 支付宝法人变更原因

而现任支付宝(中国)信息技术有限公司的法人叶郁青又是谁呢?

小编也是一个八卦的人，就在网上搜索有关叶郁青的个人资料，然徒劳无功，网上仅仅两句话带过，而且更无一张本人照片，想认识认识都不给机会，小编话多了哈。据互联网专用小马甲了解到，叶郁青，现任杭州阿里科技有限公司董事兼支付宝董事长和总经理，另外还包括杭州玖联信息科技有限公司法人、执行董事兼总经理;阿里巴巴(中国)有限公司余杭分公司法人;杭州阿里科技有限公司董事。从这一连串头衔来看，叶郁青也是一个对于马云来说非常重要的人物，否则，马云不会这么信任他的。

支付宝法人变更是怎么回事 支付宝法人变更原因

支付宝法人变更的最终真相就是支付宝(中国)网络技术有限公司和支付宝(中国)信息技术有限公司，虽然有两字之差，但却是两个公司，所以支付宝(中国)信息技术有限公司的法人变更没有什么意义，只是内部调整。支付宝背后还是由马总操控，所以大家无须担心自己放在支付宝里的钱，你还可以继续每天扫码得红包，可以淘宝购物，可以每天骑小黄和哈罗上班，不会影响你生活的任何一部分。

看完这篇文章有何感受？

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