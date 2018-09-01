抖音莉哥评论刷1400是什么含义 抖音莉哥1400事件怎么回事

对于抖音莉哥很多网友都不陌生了，一度爆火的抖音莉哥最近又引起了网友的关注。最近，很多小伙伴再问抖音莉哥评论刷1400什么意思?对于之前的莉三万过了一段落，而在昨日的直播，莉哥的评论区再次被轰炸，都在刷1400，很多网友不知道这是什么梗?那么，具体是什么情况呢?本文小编会为大家详细介绍，感兴趣的小伙伴们，一起和小编来看看吧!

抖音莉哥评论区1400是什么意思

原来莉哥在直播的时候直言：既然想加我微信，那1400是事么?肯定不是事，你说我1400微信贵么?不贵吧?

此言一出，立即引起了众多网友的愤慨，当初成为你的粉丝是因为你的清纯，你笑的单纯，哪怕是别人说你唱歌并不好听。

但是现在你变了，变得不是以前那样单纯的你了。也只能说莉哥毕竟是个小女孩，不懂的心机，这种话在直播的时候是万万不能够说的。

很多网友又提起了莉三万的事情，也是有一次直播的时候，莉哥说刷三万礼物加微信。

所以就这样，莉哥的评论沦陷了。

所以很多网友愤慨的去刷1400，并且要取关莉哥，我观察了一下，大概一个小时之前粉丝数量是4454.8，大概一个小时的时间掉粉4000个。

我想说的是，作为网红来讲红容易，是大家喜欢你，但是当你变了，大家不再喜欢你了，你也很快就会一落千丈。

以上就是本文想要为大家分享的内容了