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抖音莉哥评论刷1400是怎么回事 抖音莉哥被取关是什么情况

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 11:46:00| 编辑：zw

最近，抖音莉哥评论刷1400什么意思引起了很多网友的关注。之前的莉三万过了一段落，而在昨日的直播，莉哥的评论区被轰炸，都在刷1400这是什么梗?具体是什么情况呢?本文小编会为大家详细介绍，感兴趣的小伙伴们，一起和小编来看看吧!

抖音莉哥评论区1400是什么意思

原来莉哥在直播的时候直言：既然想加我微信，那1400是事么?肯定不是事，你说我1400微信贵么?不贵吧?

此言一出，立即引起了众多网友的愤慨，当初成为你的粉丝是因为你的清纯，你笑的单纯，哪怕是别人说你唱歌并不好听。

但是现在你变了，变得不是以前那样单纯的你了。也只能说莉哥毕竟是个小女孩，不懂的心机，这种话在直播的时候是万万不能够说的。

很多网友又提起了莉三万的事情，也是有一次直播的时候，莉哥说刷三万礼物加微信。

所以就这样，莉哥的评论沦陷了。

所以很多网友愤慨的去刷1400，并且要取关莉哥，我观察了一下，大概一个小时之前粉丝数量是4454.8，大概一个小时的时间掉粉4000个。

我想说的是，作为网红来讲红容易，是大家喜欢你，但是当你变了，大家不再喜欢你了，你也很快就会一落千丈。

以上就是本文想要为大家分享的内容了

看完这篇文章有何感受？

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