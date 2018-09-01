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李佳恩没出道是什么情况 produce48出道成员有哪些

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 11:44:06| 编辑：zw

对于李佳恩没出道是怎么回事很多网友都非常疑惑，不少网友在问为什么会被淘汰?produce48终于播完了，最终成员公开，让人遗憾的是李佳恩没有出道，一直表现出色的她，没有出道是什么原因呢?让我们一起来看看吧!

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李佳恩没出道怎么回事?

据台湾媒体报道，韩国选秀节目《Produce 48》31日播出决赛，由于节目有未成年参赛者，因此特地提早到当地时间晚上8点播出。从六月中开播至今，两个多月的成长和磨练，结果都在这晚出炉。最后由年仅15岁的张元英以冠军“C位出道”，一直人气极高的HKT48宫脇咲良则拿下第二名。

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两人同时被宣布成为“一位候补”，颤抖着走上等候区，张元英甚至眼睛还挂着泪水。最后由主持人李升基宣布，张元英以33万票成为《Produce 48》出道限定组合“IZONE”的C位!她激动说道：“今天是我生日，能够出道，就是最好的生日礼物。”张元英是中韩混血儿，也是节目中年纪最小的参赛者，在决赛这天刚好满15岁。

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宫脇咲良在节目初期就因为是日本AKB48集团的人气成员备受瞩目，更担任歌曲《是我的 PICK ME》的C位，无论在日本韩国都相当有人气。

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最终她以31万票成为第二名，除了感谢投票粉丝外，也特别谢谢还在等候区，和她感情极好的练习生李彩燕。

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而最后由一位名额，则由李彩燕、李佳恩、韩初媛、宫崎美穗共同竞争。曾经参加过TWICE出道真人秀《SIXTEEN》、《偶像学校》等选秀节目的李彩燕，最后终于抓住机会，成为了“IZONE”最后一名成员，她听到自己名字后哭到腿软，凌乱的头发让人看了心疼，也为她最终还是完成了梦想而开心。有人说李佳恩没能出道是因为公司不捧她。也有人说是年龄问题。没能出道实在是让人心疼。

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《Produce 48》出道限定组合“IZONE”，最终由：张元英、宫脇咲良、曹柔理、崔艺娜、安宥真、矢吹奈子、权恩菲、姜惠元、本田仁美、金彩元、金珉周、李彩燕组成，将在日本和韩国两地同时出道，活动期为两年六个月。

以上就是本文想要为大家分享的内容了

看完这篇文章有何感受？

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