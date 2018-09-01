潘粤明好友怒撕董洁是什么情况 潘粤明好友怒撕董洁因为什么

最近，董洁的电视剧《如懿传》上演，很多网友也都在观看，但是没想到潘粤明的好友在朋友圈手撕董洁，称董洁人品不行，很多网友对此非常好奇。那么，潘粤明好友撕董洁是怎么回事?潘粤明好友为什么撕董洁?

潘粤明好友撕董洁是怎么回事

最近，《如懿传》开播，董洁在剧中饰演富察皇后，受到不少关注。没想到在8月31号晚上，制作人陈祉希在朋友圈手撕董洁，称董洁看起来纯良，其实是一个恶毒的毒蘑菇。这究竟是怎么回事呢?

8月31日晚，有网友爆料潘粤明好友，圈内金牌制作人陈祉希在朋友圈发文撕董洁：看上去是白莲花，实际是毒蘑菇。顶顶爷爷病了，不让孩子去看，还说没义务。

据网友公开的朋友圈截图显示，陈祉希发文称：“本来想放过你了，但自从叔叔抢救，跟你联系想让孩子来看看爷爷，结果你说你没这个义务开始，我就坚决跟你死磕到底!看上去像白莲花的，也许她只是泡尿浇出来的毒蘑菇!”她还在回复中表示：“我骂的是董洁，这么明显还看不出来吗?”

据悉陈祉希于2005年与潘粤明联袂主演了电视剧《镇长》，合作之后两人成为好友。后来潘粤明与董洁离婚时，陈祉希曾以男方经纪人的身份帮忙。后来潘粤明的事业陷入低谷时，身为制片人的陈祉希还让潘粤明出演她制片的《怒放》和《唐人街探案》。陈祉希也曾针对潘粤明和董洁离婚的事，不惜跟网友在微博上对骂。

潘粤明好友为什么撕董洁

潘粤明好友撕董洁引起网友热议，不少人好奇，陈祉希和潘粤明是什么关系?她为什么要撕董洁呢?据悉，陈祉希是潘粤明的好朋友，之所以撕董洁，是因为替潘粤明打抱不平。称潘粤明的父亲病了，董洁都不让顶顶去看望爷爷，还说没有这个义务。那么，陈祉希究竟是什么人呢?

陈祉希，原名陈曦，中国内地制片人，演员，毕业于中央戏剧学院2000级表演系。2003年因饰演《走出蓝水河》中的“一枝花”而成名 ，2010年起开始担任电影制片人，参与制片的《人再囧途之泰囧》于2012年年末上映，该片刷新了12月影市最高开画纪录、单日观影人数纪录、单日国产片票房纪录、首周华语片票房纪录，华语片单片票房纪录 。

陈祉希热衷于挖掘新锐导演，先后与刘奋斗、程耳、徐峥、卢庚戌、大鹏、陈思诚等青年导演合作《假装情侣》、《边境风云》、《泰囧》、《怒放》、《煎饼侠》、《唐人街探案》等电影作品，均为叫好叫座的佳作。在电视剧方面，陈祉希也眼光独到，参与投资制作了《都是兄弟》等热播剧 。2015年暑期档，《煎饼侠》以11.59亿票房收官。 陈祉希个人制片的电影作品累计票房突破30亿，被业界誉为“30亿姐”。 她可能是目前圈内最有潜力的投资人，。 经手多个成功案例，项目的票房表现一再验证她的商业眼光。

潘粤明和董洁离婚始末

董洁素来有玉女之称，2005年潘粤明和董洁相识之后在三年后结婚，当时董洁已经怀孕。第二年二月董洁顺利生下一子，就是我们帅气活泼的顶顶小朋友。

当时的潘粤明和董洁可是公认的金童玉女，结婚之后也被多次拍到恩爱出行，互相探班等情境。可是就在2012年10月20日，董洁工作室发表声明，董洁与潘粤明已经离婚，并且是男方的错。

然后两个那么幸福的一对夫妻开始了撕逼大战，堪称一部大制作电视剧那样反转跌宕起伏的剧情，真真让人措手不及来不及反应。随后两个人的一前一后的声明大战爆发，从“推手”、到“董洁有了第三者”、再到“潘粤明豪赌出轨，失去性功能”这些传闻，使他们之间事情的真相变得扑朔迷离。

而让那恩爱的夫妻产生间隙的原因是2009年潘粤明的一场车祸，那时候潘粤明的车祸十分严重，而最让董洁吃惊的是那时候还有另外一个女人夏冰冰。事发后，经纪公司曾表示是因为和夏冰冰拍摄《为你而来》发生的车祸，但是那时候董洁只照顾了车祸的潘粤明三天，大概那个时候两个人之间就产生了隔阂。

当时董洁潘粤明结婚的时候董洁的事业正是很好的时候，如日中天的时候嫁给了当时没什么名气的潘粤明，让大家十分的敬佩她，获得了网友的一致好评。可是后来一段董洁与王大治的的激吻视频流传在网络，潘粤明在媒体面前怒斥董洁，把董洁一下子从天堂摔下了地狱。

两个曾经那么恩爱，同床共枕一对爱人，互相攻击，里面的恩恩怨怨又有谁能说得清楚呢。董洁说潘粤明因为滥赌拆家还派人跟踪自己，而潘粤明反击，董洁的经纪人从中作梗，破坏他们的感情。可是董洁的经纪人为什么破坏两人感情呢?难道是因为潘粤明那时候没什么名气配不上董洁吗?结果最后偷鸡不成蚀把米，害人终害己。毕竟视频都被爆出，董洁因此也被骂了好些年，这段婚姻以及双方的态度让人不寒而栗。

就在董洁要靠如懿传洗白的时候，又出现了这样的事，陈祉希更是公开怼董璇越作越死，演啥也洗不白。而身为潘粤明好友的陈祉希怎么敢公开撕董璇呢，第一点肯定是太生气了，连陌生人知道董洁阻止顶顶去看抢救的爷爷都会生气，更何况是潘粤明的好友呢。