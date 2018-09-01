余额宝收益下跌是怎么回事 余额宝收益下跌是因为什么

最近，很多小伙伴都在讨论关于余额宝收益下跌一事，对于很多余额宝用户来说这是非常不好的，很多网友不知道你怎么回事。那么余额宝收益下跌是怎么回事，什么原因呢？一起来看看具体情况吧！

现在有很多小伙伴都会把自己的私房钱放入支付宝里的余额宝中，简单省事，最主要的是利息还比银行活期高不少。但是进入2018年之后，用户发现里面的利率和年化收益越来越低，心情瞬间不美丽了，下面我们一起来看看到底是什么情况吧。

【余额宝年化利率趋势】

余额宝利率去年前三个季度有涨有跌，总体在4%左右震荡。不过后面走了过山车行情，刚开始7天年化收益率迅速走高而后却迅速回落，短暂企稳过后，三月份开始收益率再次一路下跌，到了近一年的最低位3.78%附近，还没有止跌的迹象。

【余额宝收益下降的原因】

对于余额宝收益持续下降的原因，主要有三个：

1、规模过大

天弘余额宝货币市场基金规模从2017年四季度报的15798.32亿，增长到2018年一季度报的16891.85亿，增长率为6.92%。在余额宝限时限售限购的情况下，增速还如此迅猛，是非常可怕的。这里就牵涉到两点：

A、规模过大会导致灵活性变弱，不利于基金经理调仓操作，也就直接影响到投资组合的流动性;

B、监管层不希望一家独大，带来系统性风险。

那怎么办呢?很简单，直接压低收益率，减少投资热情不就是了。

2、提高了现金比例

余额宝从去年四季度到今年一季度，现金资产从56.65%升至61.03%，总资产从15806.95亿元升至16950.87亿元。我们估算一下，总资产取个平均，就是16378.91亿元，新增了4.38%的现金资产，债券比例少了3.2%。也就是说大约有717.4亿的收益水平下降了，其中大部分的收益是从债券水平降到了存款的水平。好比你卖掉本来有较高收益的债券，得来的钱去存银行吃利息一样。

3、余额宝升级

余额宝升级后，新加入的两只货币基金(博时现金收益货币A和中欧滚钱宝A)还没有来得及建仓，却要平分天弘货币基金的收益，那么相对以前的较高收益就会被新资金平摊掉，以致7日年化收益率走跌。

【怎么办?】

支付宝余额宝收益越来越少，很多投资人都会问现在应该怎么办?豪哥认为虽然余额宝收益越来越少，但仍高于银行存款利率，而且流动性好，安全性高，且余额宝里的钱可用于多个支付场景，十分方便，可以继续大规模持有;如果期望得到高收益，可以拿出一点钱投资靠谱的P2P平台。