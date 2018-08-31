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吴谨言被林俊杰翻牌怎么回事 吴谨言林俊杰什么时候开始的

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 17:55:48| 编辑：火红橘子

最近大火的电视剧《延禧攻略》以总播放量100亿的好成绩大结局，那么吴谨言被林俊杰翻牌怎么回事？吴谨言林俊杰什么时候开始的？一起来看看吧！

吴谨言被林俊杰翻牌 两人的关系揭秘

吴谨言和林俊杰什么关系 吴谨言和林俊杰关系怎么样

据悉，吴谨言是林俊杰的粉丝。

近日，林俊杰特意发微博吴谨言写道“你看魏璎珞视觉的《杰禧攻略》吗?”还特意为了吴谨言录制了一段专属的视频，在视频中林俊杰模仿《延禧攻略》皇帝对话魏璎珞，吴谨言被林俊杰翻牌。林俊杰模仿皇帝对话魏璎珞：魏璎珞，谁给你这么大的胆。你敢动我刘海?祝《延禧攻略》收视率长虹，祝吴谨言越来越棒。有空可以来我的圣所世界巡回演唱会，我还可以给你留两张票。

吴谨言被林俊杰翻牌 两人的关系揭秘

当天，吴谨言正好做客新浪娱乐公司，更是现场直播了吴谨言看到林俊杰为她专属录制的视频。吴谨言看到林俊杰为她录制的视频后，全程捂脸偷笑。吴谨言看玩视频后感动的回应“《杰喜攻略》里有我所有的梦想，谢谢JJ的惊喜，希望杰喜攻略会成真。

此前，吴谨言在接受采访时就曾多次喊话林俊杰，主持人：给你一支笔会画什么?吴谨言：林俊杰!主持人：只能带一样东西去火星带什么?吴谨言：林俊杰!!主持人：如果收到林俊杰两张演唱会门票带谁去?吴谨言：自己坐两张!!!

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