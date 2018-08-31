魔兽世界8.0元素萨天赋加点攻略 元素萨天赋怎么加

魔兽世界8.0大家都玩了吗？很多玩家都在问元素萨天赋怎么加？小编为大家带来了魔兽世界8.0元素萨天赋加点攻略，一起来看看吧。

魔兽世界8.0元素萨天赋加点攻略：

第一层：

元素回响：熔岩爆裂现在有2次使用次数。其他可重置其剩余冷却时间的效果改为使其可多使用一次。能够不断的打出元素回响，伤害才能高。

第二层：

余震：你的法术有25%的几率返还其消耗的漩涡值。有几率返还漩涡值，能够更好的打出节奏。

第三层：

大地之盾：以大地之盾保护目标，使你对其治疗效果提高10%，在其受到伤害时为其恢复828点生命值。拥有9层充能。该效果每数秒只能触发一次。 同一时间内只能给一个目标施放大地之盾。一个保护技能。

第四层：

高压：闪电箭和闪电链现在有50%的正常几率可以造成第二次元素过载。能够提高伤害的节奏型。

第五层：

自然守护者：当你的生命值降低到35%以下时，立即为你恢复20%的最大生命值。每45秒最多触发一次。或者才有伤害。

第六层：

冰怒：向目标投掷寒冰，造成812点冰霜伤害，并使你接下来的4个冰霜震击造成的伤害提高100%。产生15点漩涡值。看中的是产生15点漩涡值，能够更好的打出伤害。

第七层：

升腾：转化成火焰升腾者形态，持续15秒。在此形态下，闪电链将被熔岩弹射代替，且熔岩爆裂不再有冷却时间，并使熔岩爆裂的伤害提高，提高的比例等同于你的爆击几率。爆发技能，萨满的专属。