无双电影什么时候上映 无双电影剧情介绍

电影《无双》大家都想看吗？这是一部由周润发、郭富城主演的犯罪动作电影，小编为大家带来了无双电影上映时间及剧情介绍，一起来看看吧。

无双什么时候上映

2018年9月30日在中国内地上映。很多人爱看犯罪一类的电影，看的也是比较刺激的。刚好最近临近国庆档，一部由周润发，郭富城主演的电影就要上映了。

《无双》是由博纳影业集团出品，庄文强执导的犯罪动作电影，由周润发、郭富城、张静初、冯文娟领衔主演，廖启智、周家怡、王耀庆等主演。

影片讲述了犯罪天才与造假天才双剑合璧，联手造出超级伪钞的故事。

2018年5月30日，宣布定档9月30日;8月27日，片方发布了“钞级大骗”角色海报。

片方发布了一支导演特辑——“庄文强的自我挑战”。在这支特辑中，庄文强展示出了他为《无双》潜心研究10年伪钞犯罪的深厚功力与积累，一句话让所有人震惊：“我觉得做伪钞跟拍电影的工作很像，因为我们都是在做假，而且我们追求的都是怎么样做假做到非常真。”

无双剧情介绍

以代号“画家”(周润发饰)为首的犯罪团伙，掌握了制造伪钞技术，难辨真伪，并在全球进行交易获取利益，引起警方高度重视。然而“画家”和其他成员的身份一直成谜，警方的破案进度遭受到了前所未有的挑战。在关键时刻，擅长绘画的李问(郭富城饰)打开了破案的突破口，而“画家”的真实身份却让众人意想不到。

庄文强对伪钞犯罪的研究是从2008年开始的，当时拍完《无间道》之后，他希望找到一个全新的犯罪题材进行拍摄，结果意外地找到一大堆做伪钞的案子，进而勾起了他的“兴趣”。在庄文强的眼中， 做伪钞的过程跟拍电影的过程很像，因为“我们都是在做假，而且我们追求的都是怎么样做假做到非常真。”

正因如此，庄文强在《无双》的剧本中设置了两位“画家”作为双男主。一位是代号“画家”，行事果断恣意的犯罪天才吴复生(周润发 饰)，一位是怀才不遇的真画家，性格温吞的模仿专家李问(郭富城 饰)。两人的人设一阴一阳，对手戏也是火花十足，你来我往之间，碰撞出一场极具艺术感的犯罪盛宴，也让人更加期待这场“无双”的艺术交锋究竟会有怎样的结局。

“自我挑战”是庄文强的标签，从《无间道》系列到《窃听风云》系列，作为一位在犯罪片领域颇有成就的导演，庄文强并没有拘泥于曾经的辉煌，而是一直在追求突破，尝试犯罪片更多的可能性，《无间道》中他描述了警察与卧底之间的善恶交锋，《窃听风云》系列则把商业犯罪推到了新的高度……庄文强认为，犯罪片不能一直只有枪战、打架、古惑仔，犯罪片只是一个容器，而是要去找不同的素材放进去，用他自己的话说就是：“我们每一次去碰一个新的题材，我们必须要重新去发展另外一种技术。”

首次涉足这类题材的庄文强，从创造之初就准备干票大的，不仅以少见的双反派形式构造人物故事，还详细揭秘了超级伪钞的制作流程，完整展现了制作中画模板、做电板、引进无酸纸、印变色油墨、做浮水印等技术流程，高智商高技术的故事，让《无双》成为影史上最大尺度。