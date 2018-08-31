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1818黄金眼是什么节目 1818黄金眼是快乐源泉什么意思

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 17:21:14| 编辑：林克醒来

最近发际线男孩的火爆让1818黄金眼人气很高，那么1818黄金眼是什么节目？1818黄金眼是快乐源泉什么意思？一起来看看吧。

1818黄金眼是什么节目

本身是一档民生类节目，主要新闻也是关于百姓日常生活的，但是最近有网友发现，节目内容实在是很跑偏。每一个新闻都可以当做笑话来看，最重要的是，都是真实存在的事情。

《1818 黄金眼》 以“关注民生，服务百姓”为栏目宗旨，以百姓的眼睛看百姓，和老百姓零距离接触，全心全意为老百姓服务，与百姓心贴心。节目直播时长72分钟，这是浙江电视媒体首个直播时间长达1个多小时的新闻节目，也是浙江电视媒体中唯一一档 24 小时开通新闻热线的新闻栏目。

“记者在你身边，新闻因你而动。”《1818黄金眼》于2004年元旦开播，是浙江省日播时间最长的民生新闻节目，分为民生版和公众版。它关注民生、服务百姓，在全省率先开通24小时新闻热线，每天接听上万观众求助电话，并以鲜明的新闻定位、快速的报道反应、丰富的信息资讯、优质的民生服务，打响了主流媒体的新闻品牌，成为浙江省民生新闻栏目第一品牌。浙江省委宣传部历年开展的公众舆情调查显示，其公众知晓度在所有媒体中位居第一。

1818黄金眼为什么是快乐源泉

有位冮女士找到《1818黄金眼》投稿，说自己通过抖音关注到了一个叫“敏宝宝”的姑娘，看了敏宝宝的视频之后深受感动。因为敏宝宝用了两年，赚了几千万，非常励志!敏宝宝开了6家公司，每个月人员租金成本什么的加起来就要50万以上。冮女士自己做传统行业，对这种网上卖东西的事还是蛮感兴趣的，于是就给敏宝宝转了5万块钱当定金。

而且冮女士在跟敏宝宝在香港面了基，但面基完了之后冮女士就觉得有点不对劲。最后才发现，所谓的参股也是假的，其实就是微商卖产品的，但是奇妙的是。节目组找到了敏宝宝，敏宝宝却表示自己说的没有假话，只是江女士理解有偏差。不过巧合的是，节目组关注后续的发展，敏宝宝不配合，最后直接是，敏宝宝微博和节目组官方微博直接互撕，而且是凌晨2,3点了还是官微的小编依旧和敏宝宝进行微博互动，网友大呼太搞笑了。

比如上海的《新老娘舅》、江西的《金牌调解》、天津的《爱情保卫战》……

在浙江，《1818黄金眼》就是这么一档充满了90后童年回忆的下饭节目，也是上面那张满屏233弹幕图的出处。

引起网友众议的是，一档好好的生活服务类节目，居然一直在很认真的处理每一个奇葩的事情，该节目也会一直更新每一件事情的后续。

看完这篇文章有何感受？

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