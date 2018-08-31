香蜜沉沉烬如霜锦觅死了几次 香蜜沉沉烬如霜锦觅怎么死的

电视剧《香蜜沉沉烬如霜》大家都看了吗？很多观众都在问香蜜沉沉烬如霜锦觅死了几次？锦觅怎么死的？一起来看看吧。

香蜜沉沉烬如霜锦觅死了几次



在《香蜜沉沉烬如霜》中锦觅虽然身为女主角，但是却没有一点主角光环，被大家虐的体无完肤，据悉在剧中锦觅一共死了两次。

剧中锦觅第一次死是下凡历劫的时候，在凡间锦觅的身世是圣医族的圣女，到那时却和旭凤产生了感情违背了圣医族的族规，被好友羌活下毒害死。锦觅下凡历劫成为女医圣，一直都戴着面纱。和旭凤两人也因为缘分重新遇到，这一世，旭凤下界寻她，而这一世的锦觅，已经不再受陨丹的束缚，她和旭凤相爱了。本想这一世两人会有好的结局，旭凤也说要娶锦觅。但是两人的情劫到这里还没结束。好友羌活也就是肉肉杀死这一世的锦觅，旭凤为了给他补一个婚礼，给锦觅换上了大红嫁衣。

锦觅第二次死是在旭凤成为魔尊之后，在天界的那段时间，锦觅因为润玉的挑衅从而误会了旭凤。于是让旭凤魂飞魄散。锦觅在看到旭凤的死后才渐渐明白对他的感情。在锦觅消失后，旭凤就像第一次救活旭凤一样。而旭凤寻找锦觅，也是踏破了三界。然而不管旭凤怎么找她，都是找不到她的身影。而在小编看到这里，为锦觅和旭凤很是担心，两人的爱情是如此悲惨。希望能重新再次找到彼此，可以好好的在一起。

香蜜沉沉烬如霜锦觅怎么死的

第一次锦觅是被好友羌活下毒害死的，因为她违背了族规。第二次是因为旭凤入魔，锦觅为了救她自己牺牲了，不过这两次锦觅都重生了。

日夜陪伴着锦觅的羌活暗中给锦觅下了毒，而原因就只是圣医族有规定族人：不能跟他人有情，一但发现就要除掉。作为锦觅的好姐妹，芜活早就被洗脑了，因为担心锦觅会为情所伤所以忍痛下手，但是更重要的是下凡的穗禾也发现了锦觅的存在，在双重刺激之下锦觅终于毒发身亡了。

锦觅遇到了喜欢的男人旭凤，因为体内没有爱情的感知，所以对于旭凤她的感觉是很奇怪的，并不知道自己已经爱上了旭凤。也是在那样的情况下因为一场误会将旭凤亲手杀害了，就在这个时候锦觅体内的陨丹冲破了出来，那个时候开始锦觅才有了爱情的感觉，而对于自己杀死了旭凤而悔恨不已，发誓要让旭凤复活。

后来旭凤因为心死而坠入魔道成为了魔尊，为了解救坠入摸魔道的旭凤，在天魔大战之中挡在了旭凤的身前，最终幻化成了旭凤的一滴泪，而旭凤为了让锦觅复活找寻了很多种方法都不行，为此伤心落泪，锦觅是花神的女儿，与凡人是不一样的，所以不会那么轻易就死去的，后来锦觅也在花界的帮助下重生了，最后和旭凤归隐生活。