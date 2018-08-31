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天坑鹰猎张保庆喜欢谁 天坑鹰猎张保庆小红果什么关系

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 17:11:13| 编辑：林克醒来

电视剧《天坑鹰猎》大家都看了吗？很多观众都在问天坑鹰猎张保庆喜欢谁？张保庆小红果什么关系？一起来看看吧。

天坑鹰猎张保庆喜欢谁

《天坑鹰猎》中，张保庆喜欢的人是小红果。

《天坑鹰猎》中王俊凯饰演的是张保庆，那么张保庆喜欢的是菜瓜还是小红果呢?在剧中菜瓜和小红果都是不可缺少的角色，在小说中，张保庆只对小红果献过殷勤，但二人最后也是没有感情戏的。

天坑鹰猎张保庆喜欢谁 张保庆喜欢菜瓜还是小红果

张保庆聪明伶俐，痞性十足，富有正义感，导演将他定位在十八岁上，编剧天下霸唱认为王俊凯和张保庆的形象十分贴近，这个人物算是为王俊凯量身打造的。

剧中讲述北京少年张保庆只身前往东北寻药的故事，他在东北鹰屯与菜瓜姐弟成为好友，结伴寻找救治张保庆恩师的解药，不料路途中突遇雪灾，三人掉进了雪山天坑，张保庆从菜瓜姐弟身上明白只有团结才能走出困境。

张保庆和文饰演的菜瓜互动频繁，从剧照来看两人关系不一般，张保庆有时候背着菜瓜，有时候两人手牵手，不禁引人遐想，不过张保庆和菜瓜是很好的“兄弟”关系，爱打爱闹，没有男女之情，所以王俊凯的粉丝们可以放心追剧了。

天坑鹰猎张保庆喜欢谁 张保庆喜欢菜瓜还是小红果

张保庆喜欢菜瓜还是小红果

张保庆喜欢的是女同学小红果，但可惜，小红果拒绝了他。

除了菜瓜还有另外一名女主叫小红果，在人物关系介绍中，小红果对张保庆来说是个有故事的女同学，看来他们俩之间有深刻的过往。据悉原着小说中张保庆喜欢小红果，可人家拒绝了他，两人就没在一起。

天坑鹰猎张保庆喜欢谁 张保庆喜欢菜瓜还是小红果

剧中张保庆是没感情戏的，结局更不会跟哪个女性角色成一对，这就是一部少年探险的正能量电视剧，张保庆只想求药不问其他，相信网友都很期待这部剧，不知道没有甜虐爱情的故事能不能留住观众的心，让我们一起等播出吧!

看完这篇文章有何感受？

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