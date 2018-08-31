香蜜沉沉烬如霜春华秋实的作用 香蜜沉沉烬如霜春华秋实是什么

电视剧《香蜜沉沉烬如霜》大家都看了吗？很多观众都在问锦觅送给旭凤的春华秋实是什么？春华秋实有什么用？一起来看看吧。

香蜜沉沉烬如霜春华秋实是什么



在《香蜜沉沉烬如霜》中锦觅送给旭凤的春华秋实其实是自己的一瓣真身，当初旭凤将自己的一魄放进了其中，而这也恰好救了他一命，但旭凤并不知情。

旭凤被锦觅杀死过一次，复活后旭凤发誓绝不会对锦觅手软，旭凤复活后正赶上穗禾生日，春华秋实一直在旭凤的一丝魂魄离放着，旭凤当着锦觅的面，用春华秋实给穗禾过生日，还在幻化出的凤凰花中抱了穗禾。给穗禾过完生日，旭凤才将春华秋实还给锦觅，不论锦觅如何拒绝，旭凤也不肯收下春华秋实，更不肯相信锦觅说爱自己的话，旭凤用狠话刺激锦觅，说锦觅说一次爱自己，就杀她一次。锦觅伤心过度，将手心里的春华秋实化成了霜花原型，硬生生用手捏碎了春华秋实。满天飘落血色的六瓣霜花，旭凤这才知道原来春华秋实就是锦觅的一部分真身。

旭凤把当初锦觅送给他的春华秋实还给了锦觅，当初旭凤还调侃这个东西不是武器，没有什么用处。其实，春华秋实是锦觅的一瓣真身，锦觅的真身是六瓣霜花，她取下了一瓣给了旭凤，这个春华秋实可以让旭凤看见春天花开，秋天果实累累的场面，这是锦觅爱旭凤的心意，可谓是很浪漫了!不过，旭凤拒绝接受之后，锦觅捡起了春华秋实把她给捏碎了，这相当于锦觅把自己身体的一部分给捏碎了，虽然不是武器，但是却伤到了她自己。

春华秋实有什么含义

春华秋实是锦觅的一瓣真身，只要将春华秋实放在胸口，用灵力催动，就能看到春秋美景，这个礼物虽然不是武器，但却表达了锦觅对于旭凤的心意。

看过剧的朋友们都知道，锦觅以果子精的身份活了4000多年，方才知道自己其实是花神梓芬的女儿，锦觅的真身并非葡萄，而是一片六瓣霜花。锦觅送给旭凤的“春华秋实”，就是这六瓣霜花中的一瓣，也就是说，锦觅把自己真身的一部分送给了旭凤，足以见得她对旭凤的感情了。

锦觅的真身是六瓣霜花，春华秋实就是其中一瓣霜花化成的神器，当时锦觅体内陨丹受损，锦觅发觉自己爱上了旭凤，就将自己真身的其中一瓣生生掰下来，炼成了春华秋实。春华秋实虽然和玄冰刃、寰谛凤翎的攻击和保护性没法比，却是个浪漫的神器，只要将春华秋实放在胸口，用灵力催动，就能看到春秋美景。锦觅送给旭凤这样宝物，就是在变相告白，旭凤是火凤凰，是夏天炽阳，锦觅是冬日霜雪，加上春华秋实，正好就是一年四季，是不是十分浪漫呢!

据悉春华秋实篇是编剧新加的，主要是推动剧情发展，预告中旭凤复活醒过来，他其实还爱着锦觅，但锦觅伤他太深，旭凤以为穗禾是他的救命恩人，才会冷落锦觅，反倒对穗禾很是疼爱。剧情中旭凤用春华秋实哄穗禾入睡，之后便将春华秋实归还给锦觅，锦觅伤心不已，亲手捏碎了春华秋实，然后出现了漫天雪霜的景象，那时候旭凤才知道春华秋实是锦觅一瓣真身。旭凤曾经在死之前问过锦觅是否爱过他，而春华秋实说明了一切，当春华秋实消失的那刻，夏炽冬雪也已经不复存在，真的为旭凤和锦觅的虐恋感到心痛，不过最后两人经历种种磨难走到了一起。