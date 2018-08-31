如懿传卫嬿婉是谁 如懿传卫嬿婉为什么改名

电视剧《如懿传》大家都看了吗？目前终极boss卫嬿婉上线了，没有错，就是原来的魏嬿婉，那么卫嬿婉为什么改名了？一起来看看吧。

如懿传卫嬿婉什么时候上线



在昨晚的剧情中，如懿开启冷宫副本，由李纯饰演卫嬿婉已于昨晚上线。作为《如懿传》中最令人瞩目的反派boss，卫嬿婉今晚的亮相备受观众期待。

李纯在《如懿传》中饰演的卫嬿婉，是一个从卑微宫女一路走到皇贵妃的传奇角色，也是被贪婪与欲望所裹挟的悲剧人物。她心性阴柔，奸诈无两。从内务府的包衣奴才一步一步爬升到答应、贵人、贵妃，到摄六宫事的皇贵妃，可说是费尽了心思手段。

在最新的剧情预告中，卫嬿婉与皇上首次独处，机灵乖巧博得皇上赏识，皇上一句“欢娱在今夕，嬿婉及良时”，引得卫嬿婉心起涟漪。清纯可人的宫女扮相与先前预告中的阴狠宠妃形象判若两人，李纯此番反差出演本届清宫MVP，网友翘首期盼炩妃卫嬿婉上线许久，更有甚者已经提前心疼李纯，让她做好“被骂”准备。

尽管不是第一次出演反派，但此次出演的卫嬿婉，角色深度更为厚重，难度颇高，但从片花中来看，李纯对于卫嬿婉的诠释显得十分游刃有余，张弛有度，让人期待不已。

如懿传卫嬿婉为什么改名

昨晚，《如懿传》卫嬿婉上线，和冷宫侍卫凌云彻组成CP，原来两个紫禁城里的底层人物也能这么甜。不过惊喜之余，观众们也有些许疑惑，为何原来的魏嬿婉被突然改了姓?

有许多网友前去询问是不是打错名字了，但是根据官方的回应，确实是改名了。我们都知道，魏嬿婉是后期如懿的头号对手，别看她现在是一幅甜甜纯纯的模样，据说以后会和凌云彻决裂，走上争宠的道路。

在《如懿传》原著作品中，卫嬿婉可是一口气除掉一长队的对手，心思狡猾，出手毒辣，可以说是蛇蝎心肠。但是众所周知，乾隆皇帝后期宠妃就是魏佳氏，魏嬿婉就是魏佳氏的原型，也是嘉庆帝的生母，现在将“魏”改为“卫”其实是在防止一件事情发生。

近些年，古装剧越来越多，大都是以一段历史为框架，继而开始创作，既然是创作难免就要带入作者的主观臆断，所以对名人传记的把握，作者编剧们都很为难。

并且，名人后代和以名人为主题的影视作品更是频频发生对立，名人后代不满意剧组对先辈的改编，有的恶意中伤，造成先辈形象受损，所以基本上大多数的传记影视上映，都会出现这样或者那样的质疑声。

我们拿几部影视剧来说道说道，比如说《竞雄女侠秋瑾》，革命烈士秋瑾的侄孙秋经武曾经回应：“剧本不尊重历史，内容庸俗，完全是戏说。”《李小龙传奇》因为当年给李小龙的一段故事拍错，制片方倒赔李小龙家人500万。

还有《林海雪原》更是遭到杨子荣养子的质疑，他认为新版的剧集有许多缺漏，虽然翻新拍摄，但是丝毫没有维护到英雄的光辉，反而添油加醋有损形象。

《杨三姐告状》也曾经引发后人不满，剧情之中强行添加杨三姐被卖入妓院的情节，这完全属于捏造，简直侮辱了先辈的人格。所以当时杨三姐的后人状告编剧，要求其道歉承认错误，还给杨三姐一个真实的形象。所以，根据以上这些事情，我们很容易想明白，《如懿传》的摄制组求生欲很强。毕竟魏佳氏是嘉庆皇帝的生母，她的形象还是需要正正经经还原的，而卫嬿婉名字一改，显然就成了虚构人物，这样不管如何添加多少艺术手法都不会造成观众的误会。

其实说这么多并不是对制片方的苛责，而是希望以后更多的古装片要么就基于事实，要么就彻底改编，抛离套人物套故事的模板，这样呈现给观众的才是合理的，不会误导年轻人的。最后再说一点，电视剧就是图一娱乐休闲，不要在电视剧里学历史呦!