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如懿传嘉贵人是谁 如懿传嘉贵人是朝鲜族?

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 17:05:57| 编辑：林克醒来

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传嘉贵人是谁？嘉贵人是朝鲜族吗？嘉贵人结局怎么样？一起来看看吧。

如懿传嘉嫔和北国世子是什么关系

在《如懿传》最新的剧情中嘉嫔怀孕之后口口声声称这个孩子不仅是自己的指望，也是世子的指望，因为嘉嫔也是北国宗室是女，而北国为了依附大清而将她献给皇上，所以他们是荣辱与共的。

如懿传嘉嫔和北国世子是什么关系 如懿传嘉嫔喜欢谁

金玉妍，北国宗室之女，以贵族身份入潜邸，为侍妾格格。貌美如花，善 于保养，为王府容貌姿色第一人。乾隆早期宠妃，慧贤皇贵妃高曦月排她之次，后期入宫的叶赫那拉意欢与之平分秋色。她穿戴娇俏，伶牙俐齿，深得乾隆宠爱。

金玉妍是金氏贡女，被北国寄予厚望，为母族奉献一生，生养四子。表面心直口快，不善心计，其实城府极深，野心勃勃，狠决老辣。如懿屡次受冤，都是她在背后毒辣盘算，却嫁祸皇后富察氏和慧贵妃，她却坐收渔翁之利。一生钟情北国世子，一心为母族利益谋划，为此不择手段。在为永珹谋划太子之位时阴谋败露，被皇帝辱骂为贡品后消极厌世。最后被世子和北国决绝抛弃，含恨而终，绝望自杀。

如懿传嘉嫔和北国世子是什么关系 如懿传嘉嫔喜欢谁

如懿传嘉嫔喜欢谁

《如懿传》嘉嫔喜欢的人其实是北国世子。

金玉妍来自于李氏王朝，是一个依附于大清的小国家，自称金玉妍是李氏的宗室之女，把她惊险给了皇帝。金玉妍一生都在为李氏王朝服务，她一直努力的在后宫中争宠，就是希望能够凭借着她在后宫中的地位，皇帝能厚待李氏王朝。金玉妍在离开李氏王朝的时候，由李氏王朝的世子亲自送行，金玉妍看着世子温柔的笑容，被迷惑，从此一生都为世子而活，让金玉妍没有想到的是其实她只是一个工具，世子根本就不在乎她的死活。

皇帝更是在愤怒的时候，告诉金玉妍，她只是一个贡品，是李氏王朝的贡品，居然还妄想做太后!嘉嫔被皇帝的这一句话诛心，不再奋力争宠，李氏王朝更是把她当成了弃子，立刻就送新的年轻的女子到大清来。

如懿传嘉嫔和北国世子是什么关系 如懿传嘉嫔喜欢谁

辛芷蕾所饰演的金玉妍低眉抬眼，举手投足都是戏，“凶狠”带有杀气的老辣眼神，艳丽繁复的妆容服饰，完美展现了宠冠后宫数余载的金玉妍为爱不择手段的深沉城府，彰显了辛芷蕾不俗的演技功底，令不少网友纷纷感叹：“辛芷蕾用一个简单的眼神，赋予了原着中金玉妍灵魂。”业内更是给予了金玉妍“升级版华妃”的美誉，称其是“华妃与曹贵人的合体”，金玉妍不仅曾盛极一时，荣宠不断，有着娇艳明媚的风华绝代之姿，高贵的性格，能为爱不顾一切排除异己的果敢，更有着无出其二的才华心智，与《甄嬛传》中相似的情景，令人不禁期待辛芷蕾版的金玉妍，将如何手段尽出，在“吃人”的后宫中成为乾隆宠妃，排除异己坐收渔利。

看完这篇文章有何感受？

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