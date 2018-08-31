如懿传如懿黑化是为什么 如懿传如懿的结局是什么

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传如懿黑化是为什么？如懿的结局是什么？一起来看看吧。

如懿传如懿什么时候开始黑化



《如懿传》中，如懿被阿箬出卖被皇上打入冷宫，也是从此刻开始如懿开始了黑化。

皇上和如懿从小青梅竹马，但是因为如懿的姑姑在宫中犯了错误被皇上惩罚，也因此连累如懿不能成为嫡福晋，只能是个侧福晋!即便是侧福晋，但是如懿还是受尽了其他人的欺负，后来到了宫中，皇上的妃嫔越来越多了，但是如懿始终记得和皇上的约定，不参与宫中争斗!最后富察皇后去世后，皇上力排众议最后还是让如懿当了皇后。 但是自从当上皇后以后，被身边贴身奴婢陷害，被其他妃子捅刀，加上太后对如懿不喜欢，纵使如此，如懿依然和当初对皇上一样，但是最后被陷害迫害阿哥，这让皇上越来越不信如懿，也渐渐对她产生了嫌隙!之后皇上把一直倾慕如懿的凌云彻阉了当太监，还故意带到如懿面前凌辱，不仅如此，皇上还找理由打了如懿!从此，如懿对皇上的感情也开始了变化!

因为怡贵人小产，加上阿箬听信贵妃的引诱，踩着如懿爬上龙床，皇上为了保护如懿把她打入冷宫，但是在冷宫中，如懿遭受了蛇窝、火焚，甚至还有砒霜的毒害，虽然最后如懿被放出来，皇上也知道如懿是被陷害的，但是这时的如懿已经对皇上死心了 !

如懿为什么黑化结局是什么

如懿的黑化是为了报仇，同时也是为了保护自己。

如懿结局断发，与皇帝决裂，最后死在冷宫中。 如懿为了保护自己，不得不黑化来保护自己，而心爱的男人对自己确实屡次怀疑，所以一直到最后，如懿和皇上的心结也没有解开，而且最后如懿薨逝以后也没有得到皇后的葬礼，而是和贵妃合葬。

如懿可以说是史上最惨、最可怜的人设了，不仅仅被心爱的男人厌恶、虐惨，在病中惨死的如懿只有十二阿哥一个牵挂，但结果还是——如懿的孩子都死了，令人感叹不已。

乌拉那拉如懿原名青樱，与弘历二字相对，有“青樱红荔”之美意。然而青樱盛放，红荔未见;红荔将熟，青樱已落。二人的青梅竹马之情终在婚姻围城中分崩离析。 因为自己的表姑母的身份而受牵连，处处遭人嘲弄，却只能忍气吞声。昔日的熹贵妃钮祜禄氏，当今的太后娘娘，顾及青樱的为难之处，特赐名“如懿”。 懿德的懿，意为美好安静。