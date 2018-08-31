我就是演员导师有哪些 我就是演员导师名单一览

我就是演员即将播出，这次的节目可以说是大牌云集，那么我就是演员导师有哪些呢？下面就一起来看看吧！

我就是演员导师名单都有谁?我就是演员什么时候播出?据悉，我就是演员作为演员的诞生第二季节目将于九月份和观众见面，下面来看看。

我就是演员导师名单我就是演员常驻导师：章子怡、吴秀波、徐峥

《我就是演员》作为《演员的诞生》第二季节目，将由张国立担任推荐人，我就是演员导师阵容有章子怡、吴秀波和徐峥。还邀请了陈凯歌、许鞍华、陆川、贾樟柯、尔冬升、陈冲等导演逐一来到舞台指导。对于为什么要将《演员的诞生》改名字为《我就是演员》，很大程度上更明确节目的立意，《演员的诞生》在一定程度上有歧义，而《我就是演员》就是让选手们用塑造的角色、用演技来重新证明自己就是演员，整体上来说更加的励志。

我就是演员什么时候播出据悉，我就是演员将于九月份和观众见面。

《我就是演员》第一期已经录制完毕，在9月7号左右就登上荧屏和大家见面，当然主持人依旧是张国立和伊一。而在最新的预告片中，我们也看到了之前就曝光的演员素汐、胡先煦、阚清子等人。

除此之外韩雪、张钧甯、张馨予、徐璐等几个热门女艺人也纷纷曝光，其中张馨予和徐璐演技一直备受质疑，此次张馨予结婚人气正高pk实力派张钧甯让观众们也是备受期待。

而阚清子前段时间分手也是闹得沸沸扬扬，相比阚清子这两年用《麻雀》和《海上牧云记》一步步证实自己的演技，而备受“数字小姐”困扰的徐璐至今还未摆脱花瓶的头衔。

不仅如此宫廷剧大PK也是从上一季延续下来的热门剧本，上一季的《孝庄秘史》《金枝欲孽》周一围、舒畅、辛芷蕾的表演获得观众好评。

而这一季，将推出《甄嬛传》《延禧攻略》《宫锁珠帘》的PK，分别是斓曦、王媛可、杨蓉合作出演切磋演技。