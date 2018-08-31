我就是演员王媛是哪期 我就是演员王媛那期什么时候播出

《我就是演员》即将播出了，很多观众都很期待，这次节目王媛是其中的嘉宾之一，那么我就是演员王媛是哪一期？王媛那期什么时候播出？一起来看看吧！

据爆料，延禧攻略要上我就是演员这个节目，是不是有点期待，那么我就是演员王媛可是哪一期?我就是演员王媛可那一期播出时间。下面来看看。

我就是演员王媛可是哪一期我就是演员王媛可应该是在第二期。

据悉，《我就是演员》第一季时便备受关注，挖掘出不少为人低调却演技精湛的好演员，如和王媛可一样从海岩剧走出来的周一围等等。此次节目组还邀请了杨蓉、斓曦与王媛可同台竞技，王媛可也发布了微博表示很期待这出好戏登台，并透露了与“明月”“李玉”同台的花絮，引网友期待即将到来的“延禧续篇”!

在《延禧攻略》中，饰演纯妃的王媛可凭借黑化前后的强烈反差和富有感染力的哭戏，将人物刻画得立体丰满，演技上更是可圈可点。而在《香蜜》中，王媛可塑造的风神不仅被评为“最好后妈”，而且堪称“剧抛脸”无缝切换两剧。

对这些角色的刻画，也让大家看到了这个在娱乐圈沉浮多年女演员的演技实力，而戏外的王媛可却是家庭美满的幸福妈妈。很多网友表示：在如今浮躁的娱乐圈，对这种专注演技，不急不躁享受生活的女演员太有好感了!

我就是演员王媛可那一期什么时候播我就是演员王媛可那一期播出时间官微还没有公布。

王媛可是个乖乖女，读书时成绩优异，多才多艺，性格更是温柔安静，她毕业于著名的艺术院校解放军艺术学院表演系本科。虽然进入了娱乐圈，可是她也不骄不躁，安安静静地拍戏，对名利并无太多欲望，甚至在该恋爱的年纪恋爱，在该结婚的年纪结婚，在该生孩子的年纪生孩子，她是家长眼中别人家的孩子，接近完美。

王媛可的老公叫王雨，毕业于中央戏剧学院，出演过《倾世皇妃》《秀丽江山行》《姐姐立正向前走》等影视剧，和林心如有过多次合作。王雨和王媛可这对开始的时候竟然是女方主动，两人去试戏，王媛可对王雨一见钟情，可是王雨却对王媛可没感觉，甚至觉得她长相老气，这个和《延禧攻略》中富恒与纯妃的相遇很相似，只不过剧中没能得到幸福，现实生活中王媛可得到了。

在一起拍戏时，王媛可在剧组每天为王雨做饭，王雨感动在心，也对王媛可暗生情愫，但就是不肯表白，后来王媛可骗王雨自己要去相亲，王雨才着急了，买了一个戒指送给王媛可。2012年双11的晚上，王雨在北京世贸天阶巨幕刷屏求婚，这是王媛可盼望已久的，两人结婚后和许多普通夫妻一样也会有争执，但最终是彼此包容，如今王媛可还为王雨生了一对双胞胎儿子，可以说非常圆满。