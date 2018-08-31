我就是演员韩雪是哪期 我就是演员韩雪那期什么时候播出

《我就是演员》即将播出了，很多观众都很期待，这次节目韩雪是其中的嘉宾之一，那么我就是演员韩雪是哪一期？韩雪那期什么时候播出？一起来看看吧！

我就是演员已经确认韩雪将会加盟，而与韩雪对阵的则是新生代演员李兰迪，那么我就是演员韩雪是哪一期?我就是演员韩雪那一期什么时候播?下面来看看。

我就是演员韩雪是哪一期据悉，我就是演员韩雪在第三期。

我就是演员录制现场曝光，韩雪现场来了一段国风演唱，真的很有味道，期待节目里的表演，问题来了，有人猜到表演的是什么剧目吗?

我就是演员第三期嘉宾曝光，前两期已经录制完毕，据悉第三期将于8月26、27日进行录制，本期加盟顶级导演：陆川，一线编剧：李非。

第三期对阵嘉宾：

第一组：韩雪PK李兰迪

第二组：李纯PK何泓姗

第三组：李小萌PK李倩PK保剑锋PK彭冠英。

韩雪是公认的全能艺人，不仅会唱歌、配音更是演技实力派，近两年参加的综艺也都是口碑佳、极具挑战的节目，声临其境中一人配音八个角色也是惊呆众人，近日在幻乐之城穿越千年寻爱解锁全息投影，想必早就有网友猜到韩雪一定会参加我就是演员，因为这档节目同样有挑战性，非常适合她，这不韩雪真的来啦，可以说很期待了。今年刚刚升级大一的小花李兰迪想必也很有压力，不过新一代年轻人应该就是奔着学习来的。

我就是演员韩雪那一期什么时候播我就是演员韩雪是在第三期，关于这一期播出时间官方暂时还没有公布。

在第三期中韩雪也来了，而与韩雪对阵的则是新生代演员李兰迪。这一组的分配也被网友评为最不公平的一组，韩雪出道已有十余年，演过的电视剧无数，可是李兰迪却只是初出茅庐的演员。两人在一起比较胜负明显，不过这一次的比赛对李兰迪今后也是有非常大的帮助的。

而在这一期中《如懿传》中的两位后宫小主都来了，她们分别是饰演玫嫔的何泓姗和饰演令妃的李纯。对于何泓姗很多人的印象都在《匆匆那年》中的方茴，那时候的她给大家带来了不一样的青春片。而李纯在《花千骨》中炸裂的演技让观众印象也非常深刻，这次两位小主同台竞技也是非常期待的。