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我就是演员杨蓉是哪一期 杨蓉那期什么时候播出

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 16:59:41| 编辑：NO

《我就是演员》即将播出了，很多观众都很期待，这次节目杨蓉是其中的嘉宾之一，那么我就是演员杨蓉是哪一期？杨蓉那期什么时候播出？一起来看看吧！

演员的诞生第二季改名为《我就是演员》，据悉，我就是演员杨蓉韩雪已确认参加了，那么我就是演员杨蓉是哪一期?我就是演员杨蓉那一期播出时间。

我就是演员杨蓉是哪一期我就是演员杨蓉应该是第2期节目，这期节目的播出时间目前还未定估计会在9月份吧，大家等着哟。在昨日，《我就是演员》也公布了最新加盟的竞演嘉宾杨蓉，令观众大呼惊喜。很多网友都表示：“之前第一季的时候就觉得杨蓉没来很可惜，第二季终于来了”。“杨蓉真的很适合这个节目，希望演技可以被看到。”

我就是演员杨蓉是哪一期 我就是演员杨蓉那一期播出时间

杨蓉毕业于上海戏剧学院，因出演《少年天子》《少年包青天3》开始被人熟知。虽然出道多年，她一直保持着踏实与灵气，无论是单纯善良的正面角色，还是阴险狡诈的反面，她都演绎地惟妙惟肖，扎实纯熟的演技一直深受观众认可，此次加盟《我就是演员》，也可谓是完美契合。

我就是演员杨蓉是哪一期 我就是演员杨蓉那一期播出时间

我就是演员杨蓉那一期播出时间我就是演员将于九月份和观众见面，具体是九月几号首播官方还没有公布，所以大家还是耐心等待。

杨蓉这么多年，在大家眼中似乎就是那种有实力但就是不红的那一个。不管是作品多少，还是角色人设，她都没有成功的脱颖而出。最近在《沙海》中海因为种种原因，成为了一个戏份不算多的女主，让人有点心酸也有点无奈。

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杨蓉的路人感虽然很好，但是这几年对于剧本的选择有点让人失望，她好像并没有什么爆款作品，这也是不红的原因吧?所以大家希望她能够通过这个节目来证明自己的实力，很多有实力却不火的演员都通过这个节目成功翻身了，不知道杨蓉会不会也这样呢?

看完这篇文章有何感受？

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