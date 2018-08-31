碟中谍6中国上映时间什么时候 碟中谍6中国上映时间介绍

碟中谍6中国上映时间什么时候？相信看过碟中谍的小伙伴都很起到碟中谍6的上映吧，那么碟中谍6中国上映时间什么时候呢？一起来看看！

众多影迷期待的碟中谍6于今日在国内上映，电影选座几乎座无虚席，看来这又是一部要爆的片子，碟中谍6上映时间是什么时候?碟中谍6票房多少?

碟中谍6上映时间中国碟中谍6于今日(8月31日)上映。

该影片7月27日在北美上映，创下《碟中谍》系列电影的最佳首周末票房纪录。不仅获得影院观众的“A”级评分，而且在影评网站“烂番茄”上的新鲜度也高达97%。

不过，“碟中谍”系列电影在中国内地属于不温不火的状态。因为看点总是在特工人员的厮杀打斗!

随着《碟中谍6》的强势登陆，2018年暑期档正式落下帷幕。根据淘票票专业版数据显示，截至8月31日10点30分，今年暑期档电影市场累计票房达171.5亿元，提前6天超越2017年暑期档总票房(163.5亿元)，创下暑期档票房新纪录。

相对于去年暑期档《战狼2》的一枝独秀，今年中国电影市场票房体量不仅有所提升，并且多种类型呈现百花齐放的态势，过十亿的电影达到5部;但与此同时，今年暑期档竞争激烈，马太效应越发强烈，头部的前10部电影撑起了约74%的大盘。票房几百万、几十万，甚至延档、撤档的影片比比皆是。

激烈角逐中，《我不是药神》和《西虹市首富》杀出重围，成为了在整个暑期档脱颖而出的爆款影片。这两部由阿里影业联合出品和发行的优质影片，以31亿元和25亿元票房分列暑期档第一和第二，两部影片收获了口碑与票房的双丰收，还分别位列中国影史票房第四名和第十名。

《我不是药神》的现实题材内容打动人心，同时阿里影业旗下的一站式宣发平台“灯塔”率先使用“灯塔试映”，助推其点映票房过亿;《西虹市首富》除了商业类型成熟、喜剧卖相极佳的优势，上映前还借助“灯塔”整合阿里生态体系优质资源，探索互联网宣发、“新零售+电影”的异业营销新玩法。

从2018年的半年表现来看，不算刚刚上映的《碟6》，由阿里影业联合出品、淘票票联合发行的电影总票房已达到148亿，约占今年上半年电影总票房的三分之一。

碟中谍6票房多少

昨日周四(8月30日)，内地票房报收1.01亿。内地影市单日票房已连续21天破亿。《蚁人2》昨日报收3651万，蝉联单日票房冠军，累计票房达到6.43亿。本周该片就将超越《蚁人》2015年创下的6.72亿的票房成绩。《快把我哥带走》后续走势稳健，昨日报收1221万，位居单日票房亚军，累计票房3.08亿。

《巨齿鲨》昨日报收959万，位居单日票房季军，累计票房10.01亿。《碟中谍6》午夜场票房930万，与《蚁人2》同期成绩相当。今日，《碟中谍6》全国排片比接近49%，成为6月的《侏罗纪世界2》后开画规模最大的进口片。