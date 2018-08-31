堡垒之夜沙漠野区怎么打 堡垒之夜沙漠野区吃鸡技巧分享

《堡垒之夜》沙漠野区是很难打的地图，很多小伙伴不知道堡垒之夜沙漠野区怎么打？下面小编就为大家分享一下堡垒之夜沙漠野区吃鸡技巧，一起来看看！

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沙漠野区概述

综述

沙漠野区位于第五的东南一侧，以沙漠小镇为中心，周围分布有小垃圾场、大加油站。在其周围的山峰或峡谷内也有着资源刷新点。材料以木材、砖块为主，钢材较少。该野区最大的亮点是，裂缝刷新点太多了，这意味着换点分搜等都极为容易，无论选择激进或是稳健的打法，都可使用裂缝进行转移，路线多样。

分点介绍

先认识野区各点分布

(1)沙漠小镇

沙漠小镇是这个野区的核心点，也是这片区域中最富裕的低点，相比于其他地区，这是一个中等富裕程度的地区。其一，宝箱众多;其二，地面战利品刷新点多;其三，各类材料充足。这里房屋众多，一旦有对手就不可避免落地交锋，所以抱团占点很重要。

(2)大加油站

大加油站距离沙漠小镇最近，这里适合一人搜索，如果降落过低选择这里搜索。要是有对手，一定要快速支援队友。

(3)小垃圾场

小垃圾场并不怎么更富裕，材料也不易收集，适合搜索完沙漠小镇再来里搜索。

(4)野点

沙漠小镇的周围的山峰峡谷都有着众多宝箱刷新点，安全区在这里可以去搜寻，沿途还可以撸树，砍石头。

(5)裂缝刷新点

牢记裂缝刷新点的位置，这是搜索物资，转移位置的关键。可以在空中时先侦察下裂缝刷新点是否有裂缝。

打法介绍

无对手

这时可以全部降落沙漠小镇搜索，当然也可以选择分搜。分搜时沙漠小镇降落2人，剩余两人分兵2路，最好开上卡丁车以防突发问题，也是为了快速集合。选择分搜的一名队员分别从小垃圾场向沙漠小镇搜索，注意将周围峡谷和山峰搜索完毕，在山峰注意观察周围的情况。另一名队员搜索大加油站，然后把周围的湖边宝箱及瀑布下资源点搜索完毕，做好对致命领域和幸运着陆的侦察工作。

有对手

很多情况下航线会距离该野区较远，跳伞一定要注意，保证己方能顺利快速准确降落沙漠小镇，最好有一名队友在2层或是3层楼上侦察，随时给对手落单人员给予打击，周围拿到枪械的队友也不要继续搜索，先集中清理对手，在搜索物资，打架注意配合。

如果己方人员空降出现问题，比如比对手晚降落或飞不到，立马选择在大加油站及周围的野点，开宝箱，撸材料。一山不容二虎，快速去沙漠小镇刷新裂缝的山上，众人集火高点压制对手，收获对手为我们搜集的物资，再依据安全区及状态选择路线。

转移

在沙漠野区中，众多的裂缝和多个卡丁车刷新点，让降落这里的选手可以去周围各地，无论是刚还是稳健一点，都可以做到。我们按照路线来介绍下转移方案。

选择去棕榈天堂，是比较刚的打法，在搜索小垃圾场的队友记得注意棕榈天堂的动向。去盐泉方向的路线属于跑毒路线，太远选择卡丁车比较保险。选择去致命领域和幸运着陆使用裂缝打击对手可以选择好的位置打击对手。

沙漠野区关键在于灵活，能抢则抢，抢不过还可以顺利溜走。想打架，自由选择，十分建议各位锄友们去这里探索。