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方舟生存进化剑龙怎么驯服 方舟生存进化剑龙驯服技巧分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 16:49:41| 编辑：NO

剑龙是方舟生存进化中的大型恐龙，很多小伙伴都想捕捉一只，那么方舟生存进化剑龙怎么抓？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

方舟生存进化剑龙怎么驯服?剑龙吃什么?下面就为大家带来有关剑龙的驯服方法以及属性介绍，感兴趣的小伙伴们一起来看看吧。

▍剑龙

方舟生存进化剑龙怎么驯服

【简介和外观】

剑龙体型较大，背部有大片直立的刀片状骨刺，属于草食类恐龙，不会主动攻击。但受到攻击和威胁时会进行反击，剑龙会用尾巴进行扫击，在攻击时需谨慎。

【掉落物】

生肉、优质生肉、兽皮、角质

【基础属性和成长】

QQ截图20180831164919.png

【驯服方法】

剑龙因体型较大，腿短，容易被周围的山石卡住，且移动速度也不快，所以对付它并不难。可以用放风筝打法，也可以引到巨石周围，然后在巨石上居高临下用毒箭将其射晕，然后用蔬菜或紫色果子喂它即可驯服。

剑龙驯服后可乘骑，人物到达26级可以解锁学习制作剑龙鞍。

【喜欢的食物】

帝鳄蛋饲料>蔬菜(胡萝卜、玉米等)>紫色果子>其他果子

【分布位置】

方舟生存进化剑龙怎么驯服

剑龙活动区域很广，除了北方雪原，其他地方都能看见它的身影，其中火山地带较多。

以上就是此次小编为大家带来的有关剑龙龙的驯服方法和属性介绍，希望对大家有所帮助!

看完这篇文章有何感受？

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