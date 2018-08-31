杰克船长的扮演者约翰尼·德普在近几年陷入各种丑闻，事事不顺，杰克船长片场打人是怎么回事？约翰尼·德普为什么在片场打人？91小编给大家介绍一下。

今年54岁的约翰尼·德普似乎从家庭到事业都接连遭遇不顺，婚变、家暴、财务危机的传闻还没停，关于他在片场醉酒打人的消息又在近期传得沸沸扬扬。

根据《纽约邮报》报道，今年5月，正在拍摄《谎言之城》的约翰尼·德普由于跟朋友在现场抽烟酗酒，导致拍摄进度延后。一位叫布鲁克斯的片场经理想劝阻约翰尼·德普，但是喝得醉醺醺的德普冲他大喊：“你是谁啊!你没资格这样跟我说。”并且还挥拳试图揍他的肋骨，并扬言“给你10万美金，有种你打我!”剧组事后让布鲁克斯承诺不会就这件事提起诉讼，但被他拒绝。结果，布鲁克斯被剧组开除。

但是8月28日，事情发生了反转，据一位剧组负责剧本的工作人员艾玛·达诺芙称，事发当时她就在现场，并目睹了全过程，但是跟布鲁克斯的说法截然不同。据艾玛说，当时是有一位无家可归的非裔妇女挡到了布鲁克斯，他就冲她大声呵斥，甚至还有种族歧视的言语侮辱。德普听到后立刻站出来跟布鲁克斯对峙，说道：“你不能跟她这么说话!她有什么地方不如你?你以为你是谁?你怎么敢这样?”

艾玛还说当时她拍下了40张照片可以证明，而且德普并没有打人，也没有扬言给他10万美金来打自己。德普的律师也表示：“布鲁克斯先生和其他侮辱德普的人，都将因为错误的指控而承担后果。”