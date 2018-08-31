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我叫MT4攻城战机械怎么用 我叫MT4攻城战机械使用技巧分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 16:44:00| 编辑：NO

我叫MT4攻城战机械是游戏中十分有用的道具，那么我叫MT4攻城战机械有哪些使用技巧呢？下面就一起跟小编来看看吧！

我叫MT4攻城战机械怎么用?攻城战机械有很多种，很多玩家不知道怎么使用这些机械，攻城时用好机械肯定会容易的多。下面小编就来给大家介绍下有哪些机械以及他们的用法和功能。

我叫MT4攻城战机械用法介绍攻略

【RT-Z轰炸机】

RT-Z轰炸机是傻馒我最喜欢的攻城战机械了，因为比起随时会遇到敌人的地面战场，天空中相对要安全得多，目前机械RT-X防御者能打到飞机，但是飞机移动速度挺快，很难被打下来。

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RT-Z轰炸机只有1个技能，就是往地面丢炸弹，驾驶飞机的冒险者需要控制好炸弹投放区域，往敌人最多的地方，或者最需要支援的地方丢炸弹，就能帮助团队击溃敌军。

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飞机飞在天上，还有一个极大的优势，就是方便飞行员观察战场局势，哪方人多?哪方人少?敌人在何处集结?在飞机上都可以看得一清二楚。最后，开飞机的冒险者还可以用飞机的炸弹轰炸敌人的元素装甲车等机械，飞机的炸弹可以对这些机械造成额外伤害。

【RT-X防御者】

这就是传说中克制飞机的机枪!这些RT-X防御者分布在城墙上，守城一方的朋友可以用它击落飞机，扫射前来攻城的敌人。

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不过，亲自使用了RT-X防御者后，傻馒觉得RT-X防御者的操作比较困难，扫射地面敌人还行，射击飞机真的好难!还记得曾经有个飞机在我面前飞了好久，我也扫射了好久，但是一发都没有击中!

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RT-X防御者的射击方位是固定的，只能朝着城墙外射击，冒险者们都来试试RT-X防御者射击敌人吧，看看谁射得最准!

【元素装甲】

元素装甲是一种可以3人一起操作的大型攻城战斗机械，主驾驶的冒险者可以控制元素装甲的移动方向，并可以使用喷火技能。副驾驶位有2个，冒险者坐上去之后，可以控制副操作台向指定方向丢炸弹。

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元素装甲对建筑物杀伤力非常强，冒险者可以驾驶它攻击城门等建筑。一台元素装甲配置3个冒险者，可以让元素装甲具备极端强大的攻击能力，在前期攻城战战斗中，驾驶元素装甲的冒险者杀敌助攻数往往极高，攻城积分也是遥遥领先。

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【磁能摩托

磁能摩托是守城方专属机械，为什么这么说呢?因为磁能摩托只刷新在守城方的复活安全区之内。而守城方复活安全区门口有2个超级炮台，只要靠近就会被炮台秒杀。

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所以这里只能过过眼瘾，远远的看一下磁能摩托的酷炫外型啦!

攻城战活动中的机械血量非常高，比如磁能摩托、轰炸机和元素装甲等机械，血量都高达25万以上，在冒险者们等级较低时，几乎无法与驾驶攻城机械的敌人正面对战!诸位冒险者想要驾驶元素装甲和磁能摩托吗?想要开着飞机丢炸弹吗?那就快来攻城战亲自使用这些攻城机械吧!

以上就是小编给大家带来的我叫MT4攻城战机械用法介绍攻略，希望大家喜欢！

看完这篇文章有何感受？

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