91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

李晨被曝摘婚戒是怎么回事 郑恺是怎么回应得

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 16:42:49| 编辑：林克醒来

自从范冰冰卷入阴阳合约逃税风波后，已经很少听到她的消息了，很多网友都在猜测她是不是被捕了，最近有消息称李晨和范冰冰分手了，这是真的吗？一起来看看吧。

李晨被曝摘婚戒分手范冰冰 郑恺的回应一目了然

李晨和范冰冰分手了吗 李晨和范冰冰有没有分手

据悉，李晨已经摘掉婚戒，至于有没有分手，双方还没有回应。

近日是浙江卫视十周年，《奔跑吧》作为浙江卫视的王牌节目，自然是少不了要“出场”的。跑男团的几位成员分别录制了VCR吐槽幕后的导演。几位成员都还是延续综艺节目里的搞笑风格，爆料导演估计还化妆、敷面膜。而久未露面的李晨在VCR中也有露脸，李晨出现在屏幕上的时候，大家都吓了一跳。他整个人都瘦了一圈，完全看不出大黑牛的模样。原来，他是为了准备一部戏，疯狂减了20斤，不过这样一减，他的眼窝和颧骨看起来更加夸张，看起来有点小蹉跎。而且，他的脸几乎变成了锥子脸形态。

李晨被曝摘婚戒分手范冰冰 郑恺的回应一目了然

细心的网友观察李晨双手，发现无名指上的婚戒已经被他偷偷摘掉了。而在此前，李晨接受采访时，无名指上还佩戴着一款造型浮夸的戒指。如今，戒指都被摘下来了，有网友纷纷猜测：难道与范冰冰情变了?

他的好友郑恺30日现身香港，感情现状也成为外界好奇焦点。据香港媒体报道，郑恺到香港尖沙咀参加品牌活动，最近更时常到当地拍戏。有关好友李晨摘婚戒疑似情变，范冰冰涉风波，他则以“不清楚”三字封口护友，身边的工作人员也赶紧出面挡驾。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号