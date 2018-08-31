李晨被曝摘婚戒是怎么回事 郑恺是怎么回应得

自从范冰冰卷入阴阳合约逃税风波后，已经很少听到她的消息了，很多网友都在猜测她是不是被捕了，最近有消息称李晨和范冰冰分手了，这是真的吗？一起来看看吧。

李晨和范冰冰分手了吗 李晨和范冰冰有没有分手

据悉，李晨已经摘掉婚戒，至于有没有分手，双方还没有回应。

近日是浙江卫视十周年，《奔跑吧》作为浙江卫视的王牌节目，自然是少不了要“出场”的。跑男团的几位成员分别录制了VCR吐槽幕后的导演。几位成员都还是延续综艺节目里的搞笑风格，爆料导演估计还化妆、敷面膜。而久未露面的李晨在VCR中也有露脸，李晨出现在屏幕上的时候，大家都吓了一跳。他整个人都瘦了一圈，完全看不出大黑牛的模样。原来，他是为了准备一部戏，疯狂减了20斤，不过这样一减，他的眼窝和颧骨看起来更加夸张，看起来有点小蹉跎。而且，他的脸几乎变成了锥子脸形态。

细心的网友观察李晨双手，发现无名指上的婚戒已经被他偷偷摘掉了。而在此前，李晨接受采访时，无名指上还佩戴着一款造型浮夸的戒指。如今，戒指都被摘下来了，有网友纷纷猜测：难道与范冰冰情变了?

他的好友郑恺30日现身香港，感情现状也成为外界好奇焦点。据香港媒体报道，郑恺到香港尖沙咀参加品牌活动，最近更时常到当地拍戏。有关好友李晨摘婚戒疑似情变，范冰冰涉风波，他则以“不清楚”三字封口护友，身边的工作人员也赶紧出面挡驾。