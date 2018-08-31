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《极品师徒》”折磨“演员是怎么回事？《极品师徒》什么时候上映？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 16:42:12| 编辑：墨染西行

《极品师徒》是中秋档的喜剧电影，《极品师徒》”折磨“演员是怎么回事？《极品师徒》什么时候上映？91小编给大家介绍一下。

已定档9月21日中秋期间上映的功夫喜剧电影《极品师徒》，日前爆出拍摄秘闻，剧组寒风中“折磨”演员，一场戏拍摄47个镜头;更有“戏精导演”要求完美，以身作则亲自滚楼梯。

这个剧组有多拼? 喝酒壮胆演床戏，奋不顾身滚楼梯

《极品师徒》由新锐实力导演冯万里编剧并执导，战天泽、刘芮侨主演，潘章明、王翔、苏倩薇、崔嵩、巴多、马来西亚演员陈沛江、Steve Yap(叶良财)等一众明星联合出演。

该片讲述的是一个由于身份错位而引发一连串爆笑事件的故事：外号“小哥”的95后苏一飞(战天泽饰)，阴差阳错地收了一名八十岁的马来西亚“迷走”老华侨林正义(潘章明饰)为徒，不学无术的假师父和一代宗师真徒弟却意外碰撞出了非凡的火花，这对史上最不靠谱也是最大年龄差的“极品师徒”互相错位拆台，而最终“负负得正”圆满收官。

影片中动作、盗墓、音乐、情感等和喜剧元素的结合，保证了这部电影的观赏趣味性和娱乐性。笑点十足的剧情，搭配轻松明快的拍摄剪辑手法，让之前参加试映的观众全场爆发百余次笑声。据悉片中有一场戏足足拍了47个镜头，可见整部影片节奏之快。

在片中饰演女主角梅珊的刘芮侨表示，这是她记忆最深刻也是最“折磨”人的一场戏。当时天气非常冷，大家穿得都很单薄，自己就穿了一件露着大腿的背心裙，而片中“重量级搞笑担当”赖仔(王翔饰)则要一直仰面朝天压在墙下平躺地上，这对演员的体力和状态都是不小的考验。老戏骨潘章明老师当天其实只有一句话台词，也一直和大家在现场寒风中等待。一群人花了几乎一整个白天的时间拍这场戏，前后一共完成了47个镜头，因为非常辛苦所以也非常期待这场戏拍摄出的效果。

搞笑的是，因为片中的男女主演刘芮侨和战天泽是大学同学，4年同窗让二人演起对手戏来默契十足，但却也让二人在拍摄片中一场床头亲热戏时一度陷入尴尬境地。坦言“实在下不去手”的刘芮侨，最后靠着道具老师准备的白酒，来了一招“酒壮怂人胆”才顺利完成拍摄。片中甚至还有导演冯万里本人上演的一出从3层楼梯滚下的精彩戏码，这样精益求精的制作团队所带来的作品，相信一定能让你感受到他们的用心。

男主战天泽爆猛料：史上最表里不一导演 又“二”且“幼稚”

片中饰演苏一飞的战天泽在接受采访时，谈到该片导演冯万里，说他是一个非常表里不一的导演，表面上看起来非常强悍，甚至蓄起胡子来可以“冒充”杰森•斯坦森，但其实内心非常“幼稚”，总爱开一些很“二”的玩笑。不过战天泽口嫌体正直，一边“吐槽”导演“独裁”、“不可理喻”，一边却毫不掩饰对他的崇拜之情。

作为一名“戏精导演”，冯万里在片中也有相当出彩的表演，这次他客串演出了一名醉酒保安。为了拍好这段戏，已经连续工作了一天一夜的导演，在熬战到凌晨五点时已经在整三层楼梯上跑了几十个来回，甚至在全组人精力体力都消耗殆尽时，为了完美的表演效果非要自己亲身从三层楼梯上直接滚下，据说吓坏了怕出事故的制片主任，派“卧底”全程监控，最后是靠“卧底”死死抱住导演，才让导演选择了稍微打折扣的连滚带爬。

除了“疯子”的一面外，心思细腻的冯导，在片场既当爹又当妈，为整个剧组操碎了心。更有演员直言，冯导就是整个剧组的核心，不管有什么压力他都能顶下来，不会把“负能量”传递给大家。在看到大家精神状态不佳时，还会做一些好笑的事情来带动片场气氛。他很会和演员配合，经常在讲戏时就把演员带得渐入佳境，让演员们都能发挥出自己最大的优势。有这样一位追求极致，导、演俱佳的掌舵者在，何愁影片不出精品?9月21日，邀您一起中秋喜“聚”!

看完这篇文章有何感受？

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