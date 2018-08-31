我叫MT4世界首领怎么打 我叫MT4世界首领打法技巧分享

世界首领是我叫MT4中每周都会出的Boss，打死世界首领就能获得大量奖励，那么我叫MT4世界首领怎么打？下面小编就为大家分享一下我叫MT4世界首领打法技巧，来看看吧！

我叫MT4世界首领怎么打?世界首领是每周都会出的Boss,玩家只有打死世界首领才能获得丰厚的奖励。那么下面小编就来给大家介绍下怎么打我叫MT4世界首领Boss，希望能帮助到大家。

我叫MT4世界首领打法攻略

【世界首领活动】

参与等级：无限制，但是世界各地图有进入等级限制，等级不够无法进入某些世界地图。

活动形式：公会，一个公会内小伙伴可以选择组队，也可以不组队，击杀首领后，都有奖励。

活动时间：周一至周日，每天晚上20:00-20:30。

活动介绍：世界各地出现了世界首领怪物，各大公会的小伙伴们快来击杀它们吧。

【世界首领活动：BOSS不可怕 可怕的是其他公会偷袭】

打世界BOSS是公会活动!首先首领血量极多，绝对不是几个人、一个小队可以攻略的，最主要的是世界首领本就是公会BOSS，BOSS奖励归属为公会，非个人或者小队。游戏中的世界BOSS攻击力并不是非常高，并不具备秒掉MT的能力。或者说，就算MT死了，我们一个公会也有非常多的T可以继续拉住BOSS，从打BOSS的情况上看，如果没有人干扰，世界BOSS首领只是大家的一盘菜。

但是问题是世界BOSS血量极多，打死它需要消耗较长时间，而世界首领数量又是有限，一个公会抢了一个首领，另外的公会可能就没有首领打了。这个情况导致了世界首领活动很多时候都成为了一个公会团战活动，这就是传说中抢怪引起的战争。

【监视：派出公会成员守在地图传送点 观察是否有其他公会人员大量出现】

小伙伴们可以打开世界地图，选取目的地，快速传送到某一地图，而这个传送会让大家出现在地图的固定地点，这不是随机传送，所以我们可以派出公会斥候，专门守在地图传送点(进入地图的各个交通要道也可以派人去)。这样其他公会来抢BOSS的话，我们就能第一时间做出反应，安排战术。

【快速打BOSS：吃合剂、敲战鼓全力输出 BOSS死得快，危险就小】

世界首领血量很多，要打很久，但是我们如果攻击足够高的话，那么打得就会很快了，公会中的小伙伴10人一组，组成团队(方便加血)，大家互加BUFF(比如幻兽光环BUFF，敲制皮鼓等等)，就可以提升我们的输出能力，MT可以吃增加血量上限的合剂，DPS职业可以吃加攻击的合剂，这样可以让我们打BOSS更加轻松，在遇到其他公会偷袭时，自己也有更强的战斗力。

【强大的公会才是一切】

为什么其他公会敢于抢BOSS，自然是因为觉得能够打赢你的公会，而如果我们公会十分强大，谁又敢来抢BOSS呢?所以强大公会才是根本，要不总会有其他公会动心思。所以诸位小伙伴多多招收成员，建设自己的公会吧!

击杀世界首领后，会产出大量的珍贵道具，这些珍贵道具全都会进入世界拍卖行中出售，出售后，公会中的成员都能获得符石奖励!这可是游戏中最为珍贵的货币，所以诸位小伙伴切不可错过世界首领活动，快快建设自己的工会，与公会的伙伴一起击杀世界首领吧。

以上就是小编给大家带来的我叫MT4世界首领打法攻略！