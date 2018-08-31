91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

李晨被曝摘婚戒 李晨和范冰冰分手了吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-08-31 16:40:38| 编辑：林克醒来

在综艺《奔跑吧》上，李晨的出现引发了观众注意，那就是李晨的婚戒没了，这是怎么回事？难道说 李晨和范冰冰分手了？一起来看看吧。

一档《奔跑吧》兄弟已经播出五期了，跑男团的成员深受大家的喜爱。8月26日晚，浙江卫视十周年晚会，跑男兄弟团分身乏术，专门录制VCR吐槽《奔跑吧》导演是不折不扣的工作狂。兄弟团中李晨被细心的网友发现一直戴在无名指上的婚戒没了，引发网友猜测是不是和范冰冰分手了。

李晨被曝摘婚戒 疑似和范冰冰分手 郑恺三字回应

据台湾媒体报道，大陆男星李晨和范冰冰近日传出情变，原本求婚成功，时常出双入对，现在未婚妻陷入风波，他现身拍VCR无名指婚戒却消失，引发外界联想。他的好友郑恺30日现身香港，感情现状也成为外界好奇焦点。

李晨被曝摘婚戒 疑似和范冰冰分手 郑恺三字回应

据香港媒体报道，郑恺到香港尖沙咀参加品牌活动，最近更时常到当地拍戏。有关好友李晨摘婚戒疑似情变，范冰冰涉风波，他则以“不清楚”三字封口护友，身边的工作人员也赶紧出面挡驾。

郑恺私下和李晨关系不错，共同合作《奔跑吧》六年，玩遍各种闯关游戏，有一次在录像中摔交，第一时间就是李晨赶来扶着。他和女友程晓玥交往三年，也在2017年情变分手，现在则专注工作，还投资拍电影。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号