李晨被曝摘婚戒 李晨和范冰冰分手了吗

在综艺《奔跑吧》上，李晨的出现引发了观众注意，那就是李晨的婚戒没了，这是怎么回事？难道说 李晨和范冰冰分手了？一起来看看吧。

一档《奔跑吧》兄弟已经播出五期了，跑男团的成员深受大家的喜爱。8月26日晚，浙江卫视十周年晚会，跑男兄弟团分身乏术，专门录制VCR吐槽《奔跑吧》导演是不折不扣的工作狂。兄弟团中李晨被细心的网友发现一直戴在无名指上的婚戒没了，引发网友猜测是不是和范冰冰分手了。

据台湾媒体报道，大陆男星李晨和范冰冰近日传出情变，原本求婚成功，时常出双入对，现在未婚妻陷入风波，他现身拍VCR无名指婚戒却消失，引发外界联想。他的好友郑恺30日现身香港，感情现状也成为外界好奇焦点。

据香港媒体报道，郑恺到香港尖沙咀参加品牌活动，最近更时常到当地拍戏。有关好友李晨摘婚戒疑似情变，范冰冰涉风波，他则以“不清楚”三字封口护友，身边的工作人员也赶紧出面挡驾。

郑恺私下和李晨关系不错，共同合作《奔跑吧》六年，玩遍各种闯关游戏，有一次在录像中摔交，第一时间就是李晨赶来扶着。他和女友程晓玥交往三年，也在2017年情变分手，现在则专注工作，还投资拍电影。