我叫MT4中有很多属性，具体的收益效果十分复杂，我叫MT4暴击和连击哪个好?我叫MT4暴击和连击哪个收益高？91小编今天就为大家带来了我叫MT4暴击和连击的对比分析，大家一起来看看吧!

我叫MT4暴击和连击哪个好?

已知条件：

1.暴击伤害3%;

2.连击概率1%;

3.暴击与连击同等级为3倍关系;

假设：阁下镶嵌5颗1级暴击伤害或连击宝石，且基础暴击几率为33.33%，基础伤害为10000dps。

那么暴击收益：10000×33.33%×3%×5=500

连击收益：10000×1%×5=500

因此初步结论是当面板暴击几率为33.33%时，暴击与连击宝石收益相同，暴击几率大于此值时暴击收益较高。

……

但是!但是!但是!(很重要)

事实上，就劣人等有暴击几率加成的职业而言，假如你的基础暴击几率为23.33(大部分暴击职业的玩家后期很容易超过这个数的)

那么只要触发印记等铭文暴击几率加10%的效果，那么暴击收益就等于连击了，显然结论就是暴击收益是否大于连击取决于印记等铭文的触发几率。

以下为最终结论：

一级连击全身加成5%

二级连击全身加成7.5%

三级连击全身加成10%

四级连击……好吧很多人到不了这里

印记铭文触发几率10%，后期加上天赋印记触发几率为20%。

也就是说当你的基础暴击等于23.33%时，就劣人这种有暴击加成的职业而言，低级暴击伤害宝石的收益明显大于低级连击(等于3级或以下)，高级暴击宝石收益约等于高级连击(等级大于7级)。

各职业连击暴击选择攻略：

对于盗贼、萨满、法师和牧师来说，连击带来的效果都是非常给力的。

萨满暴击最好，其次连击和治疗。

盗贼连击要稍微比暴击好用一些：(刺客实验结论)

1.目前等级上限 6%连击收益明显高于暴击精通

2.连击可以触发技能连击 一定要达到6% 6%是阀值

3.目前刺客连击6%触发bug 技能重制

4.连击宝石技能非常流畅 不需要暴击流无脑平A

5.连击目前收益高暴击大约10-20%

6.主城木桩暴击流秒伤14000+ 连击流18000+

法师个人觉得暴击要好一些。

牧师加治疗比较好。