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全民K歌怎么和喜欢的明星一起合唱？全民K歌我想和你唱怎么玩？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 11:50:20| 编辑：墨染西行

我想和你唱是目前很出名的一个合唱节目，在节目中可以通过全名K歌和喜欢的明星一起合唱，91小编带来我想和你唱怎么合唱教程。

我想和你唱怎么合唱?首先，我们想要参加我想和你唱节目，那么，我们就要有一个参加的渠道，那就是通过唱吧或者是全民k歌来参加，那么，我们就先打开自己的全民k歌。

热门活动

我们进入到全民k歌以后，可能我们进入全民k歌的封面上就会有我想和你唱的公告，或者是看看热门活动，在热门活动上就会有我想和你唱活动的宣传，我们直接点击进入我想和你唱的活动。

加入合唱

然后，我们可以选择一个明星，可以是你喜欢的明星，如果你有精力的话也可以全部都加入到他们的合唱，这样的话，你参加的机会会更大一些，不过，一定要注意录制合唱视频的时候要有动作和语言这样会显得更加的活泼，更重要的就是你的唱功了。

获得投票

合唱视频录制好了以后，还有一步就是要把你的合唱视频让更多的人看到，粉丝多确实是一件好事，可以让你的朋友或者是粉丝帮忙给你投票，票数越高，关注你的人就会越多，看到你合唱视频的人也就会越多了。

获得参加机会

投票这一个环节是很重要的，如果你的票数越高，你的作品就会被我想和你唱栏目组看到关注到，而且，还要有唱歌的实力，这样才可以有机会参加到我想和你唱的节目中去，所以说，我们必须要人气和实力兼具才会获得节目的参加机会。

小伙伴们赶紧去全民k歌与你喜欢的明星一起合唱吧~

看完这篇文章有何感受？

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