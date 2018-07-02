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抖音安排上是什么意思 有什么含义吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 11:49:55| 编辑：﹍ɑ。群℡

在抖音上的很多视频无论男女老少都开始说一个很重的语气词“安排”当作视频的结尾，那么这个安排上是什么意思呢?下面来看看小编为大家带来的介绍，帮助小伙伴们了解一下这个梗的含义以及出处吧。

抖音上2018流行新词安排是什么梗 抖音安排上是什么意思呢?

安排是什么梗

安排意为“到位”“没毛病”“牛x”等等，反正就是表达一种跟语气词一样的。

某视频：“你有你的小虎牙，我有我的小钢牙，不是很虎，但是很刚。安排!”，气势上是万万不能输给对方的，而 安排这个词就恰恰新鲜并且不带任何脏字的就把气势表现了出来。

另外还有：“你有你的社会背景，我有我的五香瓜子，不是很香，但是很嗑，安排!”。

这些视频台词本来没有任何意义，但是在这个词的衬托下摇起来，看起来就特别社会特别抖，展现自己的个性，抖音 本来就是一个发扬大家个性的平台，在有人使用这个词之后后面的人都开始用了，于是就流行了起来。

这个词在之前的论坛、直播圈以及电竞圈都非常流行了。 最早的时候厂长曾经在某场比赛之前表示能够把对面打野安排的服服帖帖的，然后游戏圈很多人都开始使用这个词 了。 在直播圈中的主播也有很多人使用这个词，表达为没毛病到位等，都是为了衬托气氛，在表述某个事情或者吹牛的时 候用上最合适了。像小编所知道的一些比较社会的主播都喜欢用这个词，看起来特牛逼。

一些含义比较不好的“安排”上的意思是把某个人给搞定，比如说内涵段子被安排了就是说内涵段子被有关部门给关 停了。大家具体可以根据语境去引申含义。

总之作为2018流行新词之一，这个梗在抖音上开来要持续一段时间了!

看完这篇文章有何感受？

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