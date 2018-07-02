逆水寒九灵怎么加点 逆水寒九灵技能加点方法攻略

逆水寒是最近比较火爆的一款游戏，大家都知道九灵怎么玩吗？可能有玩家不知道九灵怎么加点，小编为大家带来了逆水寒九灵技能加点方法攻略，一起来看看吧。

逆水寒的技能是要花技能经验或者等级经验+交子或者铜币学习的。所以一开始技能就不可以乱学，因为一次只能拖出10个技能，所以我们重点加10个技能就好。

蚀骨销魂——技能一，九灵的普通攻击，一场下来能占九灵整体输出的15%左右，所以是必须点满的。

值得一提的是，配合召唤技能命蛊鬼鸳，蚀骨销魂不但能自身打伤害，而且还能增加其他技能的输出，所以必满。

黄泉之烬——技能二，满层进阶后，还附带封脉的效果，而且这个技能也能增加其他技能CD，在爆灵装备下，技能CD减少66%，伤害更是恐怖。

灵犀三现——技能三，主力输出技能，配合一二技能伤害爆炸，爆灵状态下也是CD减少66%伤害爆炸。

破梦，九灵少有的几个群体技能，也能出发一二技能被动，爆灵状态CD减少66%必点。

命蛊·无梦，无梦是远程输出召唤物，当我们点了如梦令的时候，不但会再召唤出一个无梦，而且能让无梦多一个输出技能，600的普攻能打出3000技能伤害，伤害非常可观。

很多人喜欢点环灵决，我不太喜欢，打副本如梦令比环灵决伤害高非常多，环灵决更像阿狸的W是一个PK技能而不是刷图技能，修罗是近战太容易死，所以修罗怒我也不点。

追求极限副本可以把第二个技能换成修罗怒，这样召唤物的伤害能达到你总伤害的55%，但是换来的代价是战场3V3很难玩，看你们怎么想把。

职业技能

灵生不息

这个技能可一酌情点满，3S CD，每次帮3个宝宝回15%的血，并且每级增加20多点阴伤害，三个宝宝就是60多点，这个技能不但能让宝宝难死，而且几乎没什么释放前摇，但是1点和9点的区别不是非常大。

刺魂击

如果你想追求伤害把它点满，还不如点灵生不息呢，刺魂击打本伤害很低是个PK击飞技能，如果你要升级，其他技能又点满了，这两个技能可以酌情点，追求一点PK能力点刺魂击，追求极限副本伤害点灵生不息。

聚蛊

必满技能，能让你进入爆灵状态，1分钟CD配合引灵阵伤害爆炸，不满不是中国人，无争议技能。

逐影同尘

点两三点就行了，PK刷图都厉害，是个硬解逃生技能。

引灵阵

无争议技能，增加暴击几率和伤害，往死了满。

同心一命

增加修罗无梦40%多伤害，并且修罗无梦会脱下衣服，呸面具，很帅很美的哦，配合饮灵阵+聚蛊，输出最高峰，酌情点满。

蛊身祭命

打特定点名秒人BOSS用的，可以让召唤物帮你分担伤害，还能帮你死一次，可分副本把R或者V技能换掉即可，点1点就行。

这些技能点好了你可以省很多铜币，至于那些PK技能你肯定是不能兼得了，不差钱的可以把所有技能点满，正常玩家，一套刷本打战场足以。