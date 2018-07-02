史蒂芬森签约湖人是为什么？史蒂芬森签约湖人的真相揭秘

很多小伙伴都不知道史蒂芬森签约湖人是真的吗？史蒂芬森为什么要签约湖人呢？下面请跟着91手游网小编来看看史蒂芬森签约湖人的真相揭秘吧！

史蒂芬森签约湖人的真相揭秘

北京时间7月2日，据雅虎记者Shams Charania报道，兰斯-史蒂芬森将签约湖人。

该记者在推特上写道：“联盟消息源告诉ESPN，兰斯-史蒂芬森同意将签约洛杉矶湖人。”

随后ESPN记者Chris Haynes报道称，这份合同是一年450万美元。

上赛季，史蒂芬森场均9.2分5.2篮板2.9助攻。

随后NBA记者Chris Haynes报道，史蒂文森与湖人达成的是一份1年450万美元的口头协议，上赛季史蒂文森在常规赛场均能够得到9.2分5.2篮板2.9助攻，季后赛表现更加强硬，场均能够得到10.4分2.7篮板2.9助攻。

现年27岁的史蒂文森自2010年第40顺位被步行者选中后，在联盟的八个赛季曾效力于步行者、山猫、快船、灰熊、鹈鹕以及森林狼，职业生涯场均可以得到8.8分4.3个篮板3次助攻，

勒布朗-詹姆斯刚刚确定加盟洛杉矶湖人，史蒂文森就同意加盟湖人，着实让人颇感意外，毕竟史蒂文森是詹姆斯公认的死敌，无论是赛场上还是场外，史蒂文森至始至终是最不服老詹的一人。严防死守、言语攻击、“吹气”等经典小动作不断。如今两人共披紫金战袍，也难怪网友对两人的前景非常好奇，“吹气”还是“暖脚”，这对欢喜冤家在下赛季的湖人注定会备受瞩目。