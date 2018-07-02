2018世界杯比利时vs日本实力对比分析 比利时vs日本谁更强

2018世界杯比利时VS日本的比赛将于明日凌晨2:00进行，这场比赛也是看点十足的，当然球迷们最关心的还是谁输谁赢?谁更厉害了？下面请跟着91手游网小编来看看2018世界杯比利时vs日本实力对比分析吧！

比分预测：

比利时：日本 3：0

比利时vs日本阵容分析：

关键对位：卢卡库(比利时)vs吉田麻也(日本)

分析：若日本队本场比赛想要取胜，他们需要解决的一个问题就是，面对世界杯最可怕的前锋之一卢卡库。吉田麻也在英超时可与卢卡库平分秋色，但是在世界杯的赛场上，他需要将实力发挥到极致。

结论：比利时将会获胜，日本与比利时还有差距。

实力对比分析：

比利时队实力分析：

比利时队可谓顺风顺水，小组赛最后一轮战英格兰，在两队提前出线的形势下，均派出第二套阵容来对抗，最终比利时小组赛3连胜晋级16强。而日本队在最后一轮的比赛中，因黄牌数少于竞争对手塞内加尔，于是把赌压在塞内加尔不会扳平或战胜哥伦比亚，最终赌博成功，日本0-1负波兰因黄牌数少幸运晋级16强。

从两队整体实力来看，比利时队占据明显优势。前场几名球员：阿扎尔、德布劳内、默滕斯和卢卡库，都有着非常强的个人能力，从本届世界杯来看，比利时队在前场的配合愈加成熟。个人能力方面比利时也强于日本，身体对抗上，比利时前场虽然有几名球员个子较小，但因在欧洲赛场上特别是在英超赛场效力，身体对抗对于他们来说也是家常便饭，而日本队在身体对抗上明显不足，所以比利时队这场比赛占绝对上风。

日本队实力分析：

这场比赛日本队必须将他们擅长的传控技术发挥到极致，避免和比利时进行正面交锋，产生激烈对抗，才能够在比赛中为自己寻找出一些机会。

日本队虽然在前两场比赛表现不错，但存在一些偶然机会，第一场战哥伦比亚，比赛开始哥伦比亚便被红牌罚下一名球员，再加上传球上的失误，最终日本2-1战胜哥伦比亚，但相信比利时不会犯这样的错误。对日本来说这场比赛确实是非常艰难的一关，并不是说他们没有和对手抗衡争取胜利的希望，只是两支球队确实在实力上差距比较大，所以淘汰赛比利时VS日本，看好比利时获胜。

比利时vs日本历史战绩

两队参加世界杯次数

比利时队

世界杯参赛次数：12次

世界杯最好成绩：1986世界杯第四名

世界杯参赛时间：1930、1934、1938、1954、1970、1982、1986、1990-2002、2014

FIFA排名：5

2017年9月3日，比利时国家男子足球队以欧洲区H组第一，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第13次参赛。近年来随着大批青年才俊的涌现，比利时或将再现“欧洲红魔”的表现。

日本队

世界杯参赛次数：5次

世界杯最好成绩：2002、2010世界杯16强

世界杯参赛时间：1998、2002、2006、2010、2014

FIFA排名：55

2017年8月31日，日本以亚洲区预选赛12强B组第一身份出线，直接晋级2018俄罗斯世界杯，这是他们连续第6次参赛。

两队世界杯小组赛战绩：

比利时取得了小组赛三连胜，拿到了9分，排名榜首，进9球失2球，攻击力十足

日本1胜1平1负取得4分小组赛第二晋级16强，进4球失4球。

两队近期比赛战绩数据对比

比利时近期比赛战绩

比利时近10场比赛，球队共取得8胜2平0负的战绩，平均进球2.80个，平均失球0.60个

日本近期比赛战绩

日本近10场比赛，球队共取得3胜2平5负的战绩，平均进球1.30个，平均失球1.80个

比利时实力分析

比利时目前世界排名第3位，欧洲排名第2位。

算上本届赛事的两场胜利，比利时在各项赛事中已经连续21场比赛保持不败，创造了队史最长不败纪录，他们上次输球还要追溯到2016年，在这21场比赛中，比利时的战绩为16胜5平，胜率接近八成。

比利时对阵欧洲球队已经是连续十四场不败，期间战绩为十胜四平，在欧洲区优势不小.

比利时队比赛分析：

比利时队可谓顺风顺水，小组赛最后一轮战英格兰，在两队提前出线的形势下，均派出第二套阵容来对抗，最终比利时小组赛3连胜晋级16强。而日本队在最后一轮的比赛中，因黄牌数少于竞争对手塞内加尔，于是把赌压在塞内加尔不会扳平或战胜哥伦比亚，最终赌博成功，日本0-1负波兰因黄牌数少幸运晋级16强。

从两队整体实力来看，比利时队占据明显优势。前场几名球员：阿扎尔、德布劳内、默滕斯和卢卡库，都有着非常强的个人能力，从本届世界杯来看，比利时队在前场的配合愈加成熟。个人能力方面比利时也强于日本，身体对抗上，比利时前场虽然有几名球员个子较小，但因在欧洲赛场上特别是在英超赛场效力，身体对抗对于他们来说也是家常便饭，而日本队在身体对抗上明显不足，所以比利时队这场比赛占绝对上风。

比利时队28人大名单

门将：米尼奥莱(英超利物浦)、库尔图瓦(英超切尔西)、卡斯蒂尔斯(德甲沃尔夫斯堡)、泽尔斯-迈茨(比甲安德莱赫特)

后卫：阿尔德韦雷尔德(英超热刺)、孔帕尼(英超曼城)、维尔通亨(英超热刺)、乔丹-卢卡库(意甲拉齐奥)、穆尼耶(法甲巴黎圣日耳曼)、博亚塔(苏超凯尔特人)、西曼(美职联洛杉矶FC)、卡巴塞尔(英超沃特福德)、维尔马伦(西甲巴萨)

中场：维特塞尔(中超权健)、费莱尼(英超曼联)、穆萨-登贝莱(英超热刺)、德布劳内(英超曼城)、查德利(英超西布朗)、贾努扎伊(西甲皇家社会)、蒂莱曼斯(法甲摩纳哥)、卡拉斯科(中超大连一方)、登东科尔(比甲安德莱赫特)

前锋：罗梅鲁-卢卡库(英超曼联)、阿扎尔(英超切尔西)、默滕斯(意甲那不勒斯)、巴舒亚伊(英超切尔西)、本特克(英超水晶宫)、索尔根-阿扎尔(德甲门兴)

日本实力分析

亚洲强豪日本在上场比赛两度落后，两度扳平，加上首轮击败哥伦比亚，球队本场比赛只要和对手打平即可出线。

日本上场比赛面对塞内加尔，两度落后，两度逼平对手，第一个进球由长友佑都助攻乾贵士，第二个进球替补而上的老大哥本田圭佑上场贡献一个进球，帮助球队抓住了晋级的主动权。

上场比赛日本队的表现可以说的是相当务实，而且整体表现出了球队相当高强的技术水平，尤其是球队在为数不多的射门上找到了机会，全场只有对手半数的射门次数，3次射正而两次打进，其中乾贵士贡献1球1助攻，表现最为抢眼。

另外则是替补上场的老大哥本田圭佑在上场过后的表现也是相当出彩，贡献1个进球之余，也有多次的推进;另外后防方面。

队长长友佑都的表现值得关注;另外值得一提的是，日本首发阵中仅有一人的国内联赛球员昌子源，本场比赛相信他也依然会是球队的首发选择。

日本队比赛分析：

这场比赛日本队必须将他们擅长的传控技术发挥到极致，避免和比利时进行正面交锋，产生激烈对抗，才能够在比赛中为自己寻找出一些机会。

日本队虽然在前两场比赛表现不错，但存在一些偶然机会，第一场战哥伦比亚，比赛开始哥伦比亚便被红牌罚下一名球员，再加上传球上的失误，最终日本2-1战胜哥伦比亚，但相信比利时不会犯这样的错误。对日本来说这场比赛确实是非常艰难的一关，并不是说他们没有和对手抗衡争取胜利的希望，只是两支球队确实在实力上差距比较大，所以淘汰赛比利时VS日本，看好比利时获胜。

2018世界杯日本队27人大名单

门将：川岛永嗣(梅斯)、东口顺昭(大阪钢巴)、中村航辅(柏太阳神)

后卫：长友佑都(国米)、槙野智樟(浦和红钻)、吉田麻也(南安普顿)、酒井宏树(马赛)、酒井高德(汉堡)、昌子源(鹿岛鹿角)、远藤航(浦和红钻)、植田直通(鹿岛鹿角)

中场：长谷部诚(法兰克福)、清山敏弘(广岛三箭)、本田圭佑(帕丘卡)、乾贵士(埃瓦尔)、香川真司(多特)、山口萤(大板樱花)、原口元气(柏林赫塔)、宇佐美贵史(杜塞尔多夫)、柴崎岳(赫塔菲)、大岛僚太(川崎前锋)、三竿健斗(鹿岛鹿角)、井手口阳介(大阪钢巴)

前锋：冈崎慎司(莱斯特城)、大迫勇也(不莱梅)、武藤嘉纪(美因茨)、浅野拓磨(斯图加特)

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