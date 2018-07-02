2018世界杯比利时vs日本谁比较厉害 比利时vs日本比分预测

2018世界杯的8强赛就要开始了，那么很多球迷比较关注比利时vs日本怎么样。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

2018世界杯八分之一决赛，比利时将对战日本，两队的胜率以及历史战绩是球迷们关心的问题。

比利时vs日本历史战绩

两队参加世界杯次数：

比利时队：

世界杯参赛次数：12次

世界杯最好成绩：1986世界杯第四名

世界杯参赛时间：1930、1934、1938、1954、1970、1982、1986、1990-2002、2014

FIFA排名：5

2017年9月3日，比利时国家男子足球队以欧洲区H组第一，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第13次参赛。近年来随着大批青年才俊的涌现，比利时或将再现“欧洲红魔”的表现。

日本队：

世界杯参赛次数：5次

世界杯最好成绩：2002、2010世界杯16强

世界杯参赛时间：1998、2002、2006、2010、2014

FIFA排名：55

2017年8月31日，日本以亚洲区预选赛12强B组第一身份出线，直接晋级2018俄罗斯世界杯，这是他们连续第6次参赛。

比利时vs日本实力分析：

比利时：

比利时目前世界排名第3位，欧洲排名第2位。

算上本届赛事的两场胜利，比利时在各项赛事中已经连续21场比赛保持不败，创造了队史最长不败纪录，他们上次输球还要追溯到2016年，在这21场比赛中，比利时的战绩为16胜5平，胜率接近八成。

比利时对阵欧洲球队已经是连续十四场不败，期间战绩为十胜四平，在欧洲区优势不小.

比利时队28人大名单

门将：米尼奥莱(英超利物浦)、库尔图瓦(英超切尔西)、卡斯蒂尔斯(德甲沃尔夫斯堡)、泽尔斯-迈茨(比甲安德莱赫特)

后卫：阿尔德韦雷尔德(英超热刺)、孔帕尼(英超曼城)、维尔通亨(英超热刺)、乔丹-卢卡库(意甲拉齐奥)、穆尼耶(法甲巴黎圣日耳曼)、博亚塔(苏超凯尔特人)、西曼(美职联洛杉矶FC)、卡巴塞尔(英超沃特福德)、维尔马伦(西甲巴萨)

中场：维特塞尔(中超权健)、费莱尼(英超曼联)、穆萨-登贝莱(英超热刺)、德布劳内(英超曼城)、查德利(英超西布朗)、贾努扎伊(西甲皇家社会)、蒂莱曼斯(法甲摩纳哥)、卡拉斯科(中超大连一方)、登东科尔(比甲安德莱赫特)

前锋：罗梅鲁-卢卡库(英超曼联)、阿扎尔(英超切尔西)、默滕斯(意甲那不勒斯)、巴舒亚伊(英超切尔西)、本特克(英超水晶宫)、索尔根-阿扎尔(德甲门兴)

日本：

亚洲强豪日本在上场比赛两度落后，两度扳平，加上首轮击败哥伦比亚，球队本场比赛只要和对手打平即可出线。

日本上场比赛面对塞内加尔，两度落后，两度逼平对手，第一个进球由长友佑都助攻乾贵士，第二个进球替补而上的老大哥本田圭佑上场贡献一个进球，帮助球队抓住了晋级的主动权。

上场比赛日本队的表现可以说的是相当务实，而且整体表现出了球队相当高强的技术水平，尤其是球队在为数不多的射门上找到了机会，全场只有对手半数的射门次数，3次射正而两次打进，其中乾贵士贡献1球1助攻，表现最为抢眼。

另外则是替补上场的老大哥本田圭佑在上场过后的表现也是相当出彩，贡献1个进球之余，也有多次的推进;另外后防方面。

队长长友佑都的表现值得关注;另外值得一提的是，日本首发阵中仅有一人的国内联赛球员昌子源，本场比赛相信他也依然会是球队的首发选择。

2018世界杯日本队27人大名单：

门将：川岛永嗣(梅斯)、东口顺昭(大阪钢巴)、中村航辅(柏太阳神)

后卫：长友佑都(国米)、槙野智樟(浦和红钻)、吉田麻也(南安普顿)、酒井宏树(马赛)、酒井高德(汉堡)、昌子源(鹿岛鹿角)、远藤航(浦和红钻)、植田直通(鹿岛鹿角)

中场：长谷部诚(法兰克福)、清山敏弘(广岛三箭)、本田圭佑(帕丘卡)、乾贵士(埃瓦尔)、香川真司(多特)、山口萤(大板樱花)、原口元气(柏林赫塔)、宇佐美贵史(杜塞尔多夫)、柴崎岳(赫塔菲)、大岛僚太(川崎前锋)、三竿健斗(鹿岛鹿角)、井手口阳介(大阪钢巴)

前锋：冈崎慎司(莱斯特城)、大迫勇也(不莱梅)、武藤嘉纪(美因茨)、浅野拓磨(斯图加特)

从各项数据来看明显比利时是要占据优势，欧洲红魔即将横扫日本队。

比分预测：比利时VS日本比分预测：3:0