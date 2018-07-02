俄罗斯对克罗地亚2018世界杯实力比对分析 俄罗斯对克罗地亚哪只队伍更厉害

俄罗斯vs克罗地亚2018世界杯四分之一决赛将于近期进行，这场比赛俄罗斯作为东道主能否继续之前的气势一路赢下去呢？双方实力如何呢？下面请跟着91手游网小编来看看俄罗斯对克罗地亚2018世界杯实力比对分析吧！

预测俄罗斯将会获胜。

俄罗斯实力分析：

俄罗斯国家队，在欧洲足坛只是一支二流球队，但战斗力爆表，无论对阵强队，还是弱队，都能够拿出12分的能量来比赛。

作为今年夏天世界杯的东道主，俄罗斯虽然不是冠军热门，但任何球队遇到他们，都是巨大的挑战。很长一段时间，俄罗斯都是作为苏联的一部分，参加世界大赛。苏联解体后，俄罗斯还以独联体的方式参加过一些比赛，真正独立参加国际赛事，还要从1994年美国世界杯开始。迄今为止，俄罗斯参加过三届世界杯，均是小组未出线出局;这将是俄罗斯独立以来，第四次参加世界杯赛事。

作为东道主，俄罗斯没有参加世预赛，他们是第一支获得2018年世界杯参赛资格的球队。2009年1月，俄罗斯足协确定申办2018年世界杯;2010年12月，国际足联进行了世界杯举办地投票，俄罗斯击败了西班牙/葡萄牙、比利时/荷兰和英格兰等三个国家和地区，赢得了世界杯举办权，且获得参赛资格。

由于俄罗斯足球近年来持续走低，球员质量也大幅度下滑，阿尔沙文之后，已经没有可在欧洲豪门立足的球员。名气最大的球员当属守门员阿金费耶夫，他是这支俄罗斯队的队长，曾在10多年前是豪门球队争相竞购的对象，但他的职业生涯一直在俄罗斯国内度过;此外，扎戈耶夫也稍微有一些名气，他的知名度是在2012年欧洲杯上打出来的，与阿金费耶夫一样，也是一直在俄罗斯联赛踢球。

俄罗斯在本土作战戈洛温与切里舍夫久巴闪耀俄罗斯，球队主场作战表现出来的实力以及拼劲异常强劲。球队在前两场表现异常强势接连大胜的情况下最后一场0:3惨败于乌拉圭，索性球队早已锁定出线资格，面对西班牙是一个不小的考验。

克罗地亚实力分析：

克罗地亚对上5至10年出产的人才令不少球队艳羡，除了「双奇」外，还有克拉尼察(Niko Kranj?ar) 、维沙基科、曼朱基奇、佩里希奇、布罗佐维奇、科瓦西奇等。可惜，他们始终未能突破自己，成绩徘徊不前。

如果细看今届的入选名单，你会发现其实很多球员都是见惯见熟。今届的23人大军中，只有7位球员没有出席上届的欧洲国家杯，变动幅度不大。除了人脚大同小异外，战术套路和配置亦没有太大惊喜。

现任主帅达里奇在外围赛的最后一轮前走马上任，虽然当时球队仍濒临出局边缘，但在换帅的时间性上难免备受争议。

当然，球队最终以次名出线转战附加赛，亦颇轻松地大胜希腊晋身决赛周。不过，达里奇却没有太鲜明的理念，整体的运作还是要围绕莫德里奇和拉基蒂奇建立，再配合一位防守中场去形成一个中场的三角形，然后寄望踢法多变的全能翼锋佩里希奇可为球队制造惊喜。

可惜，克罗地亚始终欠缺一位入球能力强的前锋，而后上的接应点也偏少。曼朱基奇很多时只能在大战中的助攻助守才能体现他的价值，而卡林尼奇的把握力则为人诟病，至于今季在霍芬海姆表现抢镜的克拉马里奇会否受到重用仍是未知之数。

后防方面，变动亦不算太多，随着乔尔卢卡在三月份重伤复出，慢慢操起状态后，克罗地亚终可再次迎来最佳的中坚组合，由他伙拍洛夫伦。不过，达里奇似乎对左闸位置仍拿不定主意，他曾先后试过斯特里尼奇、维达和皮瓦里奇，看来三人都未能令他留下深刻印象。

上届欧洲国家杯，克罗地亚在分组赛击败西班牙，更以首名出线十六强对葡萄牙，惜在加时阶段被淘汰出局，但已力足证明球队有能力和劲旅周旋。既然他们有能力把西班牙挤出首名，今届分组赛当然也有条件争取第一。可惜，他们似乎欠缺更上一层楼的本钱。此外，达里奇的执教功力是否能足以将克罗地亚提升一个档次也是一大问号。对他们来说，八强可能已是一个极限。

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