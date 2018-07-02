乌拉圭vs法国历史战绩分析 2018世界杯乌拉圭和法国谁会赢

2018世界杯四分之一决赛乌拉圭对法国将于近期进行，历史战绩是球迷们的很关注的事情，下面请跟着91手游网小编来看看乌拉圭vs法国历史战绩分析吧！

乌拉圭vs法国历史战绩分析

乌拉圭

乌拉圭是历史上国际赛对赛次数最多的国家足球队之一，拥有丰富的大赛经验，是一只老牌强队，曾夺得过两次世界杯冠军，世界上仅有的获得过两次世界杯冠军的8个国家之一。

乌拉圭：13次

FIFA排名：21

乌拉圭世界杯最好成绩：1930年和1950年的冠军

参赛时间：1930年、1950年、1954年、1962年、1966年、1970年、1974年、1986年、1990年、2002年、2010年、2014年、2018年

法国队

世界杯参赛次数：15次

世界杯最好成绩：1998年世界杯冠军，2006年世界杯亚军、1958年世界杯季军、1986年世界杯季军

世界杯参赛时间：1930-1938、1950-2014

FIFA排名：7

两队第一次在世界杯上交手得追溯至1966年英格兰世界杯，乌拉圭与法国同分在A组，同组的还有东道主英格兰和墨西哥，最终乌拉圭1胜2平积4分以小组第二名的身份晋级八强，那唯一的一场胜利便来自法国，乌拉圭2-1击败对手，高卢雄鸡则遭遇1平2负小组垫底出局。2002年韩日世界杯，两队在世界杯小组赛再次相遇，卫冕冠军法国队1平2负积1分且0进球惨遭垫底出局，而唯一的一场平局便来自与乌拉圭的0-0平局，乌拉圭则在小组赛中2平1负，以小组第三遭淘汰。

2010年南非世界杯，乌拉圭与法国又一次分在同组，法国小组赛1平2负又一次以小组垫底出局，而唯一取得平局同样来自乌拉圭，两队在首轮小组赛中战成0-0平局，但乌拉圭在随后两场小组赛分别击败东道主南非和墨西哥，以小组头名出线，并最终获得第四名。

北京时间7月1日，1/8决赛的前两场已经结束了，乌拉圭2-1淘汰了葡萄牙，法国4-3淘汰了阿根廷。接下来乌拉圭和法国将进行对阵。

比赛时间及地点

比赛时间：北京时间7月6日晚22:00点

比分预测

小编认为双方实力不相上下。预计比分：1:2或2:3

北京时间7月1日，1/8决赛的前两场已经结束了，乌拉圭2-1淘汰了葡萄牙，法国4-3淘汰了阿根廷。接下来乌拉圭和法国将进行对阵。

小组赛阶段，乌拉圭以小组第一名出线。

而2018年俄罗斯世界杯一场1/8决赛在索契菲什特奥林匹克体育场打响，乌拉圭2-1力克葡萄牙，杀进八强，1/4决赛的对手是法国。卡瓦尼第7分钟和第62分钟梅开二度，佩佩第55分钟接格雷罗传中头槌破门一度扳平比分，C罗哑火在世界杯淘汰赛继续无进球。

卡瓦尼第7分钟和第62分钟梅开二度，佩佩第55分钟接格雷罗传中头槌破门一度扳平比分，C罗哑火在世界杯淘汰赛继续无进球。

小组赛阶段，法国同样以小组第一出线。

在2018年俄罗斯世界杯1/8决赛中，法国迎来一场强强对话，欧洲豪门法国队迎战南美劲旅阿根廷。

上半场比赛姆巴佩制造点球，格列兹曼主罚命中，而且任意球还击中横梁，迪马利亚世界波扳平比分，半场战罢，法国暂时1-1平阿根廷。下半场梅尔卡多打进1球，帕瓦尔破门，姆巴佩梅开二度，阿圭罗补时破门，法国队最终4-3击败阿根廷，成为第一支打进8强的球队。

目前看来法国和乌拉圭分别淘汰了一支有巨星球员的队伍，接下来的1/4决赛的结果犹未可知。

乌拉圭

本次大名单乌拉圭一线球星悉数入选，包括巴黎前锋卡瓦尼、巴萨前锋苏亚雷斯以及马竞后防核心戈丁，称得上是乌拉圭的“黄金一代”，卡瓦尼本赛季成为了巴黎历史射手王，除了有豪华锋线组合，后防方面戈丁和吉梅内斯则是乌拉圭的定海神针，两人本赛季同在马竞踢球形成默契，吉梅内斯的速度和灵活特性也可以和戈丁形成互补，完成世预赛后的5场热身赛中，他们帮助球队4次零封对手，防守同样表现稳固。中场方面更是有意甲俱乐部为主的球员形成，球员实力相较于埃及有不少优势，球队对于前场炮弹的输送较为给力。

作为南美洲传统足球强国，乌拉圭也是第一届世界杯的冠军队伍(1930年)，球队在1950年世界杯同样拿到冠军。在2010年世界杯上乌拉圭闯入4强，上届则止步16强，两届均能小组出线，具备较强的小组晋级能力。

乌拉圭在A组中豪取全胜轻松出线，球队攻防两端发挥都较为出色，但A组成色并不足，在淘汰赛面对更强大的对手，球队攻防两端的表现值得关注。

法国队

法国队群星闪耀，锋线上有马竞锋神格里兹曼，价值1.8亿的佩巴姆，价值1.2亿的登贝莱，曼联的新亨利马夏尔，还有转会切尔西的吉鲁，本耶德尔等一流锋线好手。中场也堪称世界一流，曼联超一流中场一亿身价的博格巴，英超赛季最佳球员防守最强悍的攻守俱佳中场坎特、还有尤文的中场大将马图伊迪。法国的双中卫组合也是最年轻、最具实力的。

巴萨的防守天王乌姆蒂蒂、皇马速度最快的中后卫头球能力超强的瓦拉内。可以说前、中、后都有世界顶级的球星。

总的来说，如果只看纸面实力不考虑经验战术等等，法国阵容实力说第一也不为过，特别是中前场可以用井喷来形容，整体下限极高，但法国队的主要上限由主教练德尚决定。只是主帅德尚能力欠佳，拥有如此豪华的阵容，法国在2016年本土举办的欧洲杯以及世界杯预选赛上表现糟糕，主帅无能，累及三军;二是缺乏灵魂，明星云集，缺乏精神领袖，博格巴这几年的表现令人失望。

法国FIFA排名第9位，获得过1次世界杯冠军，两次欧洲杯冠军和两次联合会杯冠军，属于欧洲传统强队之一。法国队的战术打法是拉丁派的代表，通过中场的强大控制力来实施进攻，边路突破和中路强攻相结合，威力巨大而且套路多变防不胜防。

小组赛由于对手实力普遍一般，法国基本只用了7成功力就已经小组头名出线，实力优势较为明显。

从小组赛表现来看，法国队没有太明显的弱点，三条线实力都十分强劲，但是球队进入状态较慢，略微懒散，前场的威力而没有发挥出来，若是发挥出来很难有球队可以抵抗。

乌拉圭典晋级之路回顾

北京时间6月15日晚20点，2018俄罗斯世界杯A组第一轮的比赛在埃及和乌拉圭之间展开。在乌拉圭队内头号球星“苏神”苏亚雷斯屡屡错失良机的情况下，后卫2号吉梅内斯挺身而出打入绝杀进球，1：0战胜埃及队。

北京时间6月20日晚23点，2018俄罗斯世界杯A组第二轮的一场比赛在顿河畔罗斯托夫竞技场展开争夺，乌拉圭对阵沙特阿拉伯。本场比赛，苏亚雷斯打入全场唯一进球。最终，乌拉圭1-0战胜沙特阿拉伯，提前1轮小组出线。

北京时间6月25日晚22点，2018俄罗斯世界杯小组赛第三轮，A组的东道主俄罗斯0比3不敌南美劲旅乌拉圭，苏亚雷斯任意球破僵局，拉克索尔特远射造成对方边锋切里舍夫乌龙，俄罗斯边卫斯莫尔尼科夫又连吃两张黄牌被罚出场，卡瓦尼90分钟锦上添花。前3轮小组赛结束，乌拉圭以全胜战绩拿到A组头名。

法国晋级之路回顾

北京时间6月16日晚18点，2018年俄罗斯世界杯小组赛首轮迎来一场焦点之战，欧洲劲旅法国队对阵袋鼠军团澳大利亚队。上半场比赛托利索险些自摆乌龙，法国队进攻乏力，半场战罢0-0暂平澳大利亚。下半场裁判通过VAR回放判给法国队点球，格列兹曼打破僵局，随后乌姆蒂蒂手球犯规，耶迪纳克主罚点球扳平比分，比赛最后时刻博格巴破门，法国队2-1击败澳大利亚取得开门红。

北京时间6月21日23:00，世界杯小组赛C组第二轮的比赛，法国对阵秘鲁。上半场，吉鲁助攻姆巴佩破门，姆巴佩也成为了法国队在世界杯中取得进球最年轻的球员;下半场，秘鲁多次威胁到法国的球门，不过洛里还是在自己国家队百场里程碑比赛中取得零封。最终，法国1-0战胜秘鲁，提前一轮小组出线。

北京时间6月26日22:00，世界杯小组赛C组第三轮的比赛，丹麦对阵法国。上半场，双方进攻节奏不快，曼丹达破坏了埃里克森的单刀球，吉鲁和登贝莱错失好机会;下半场，格列兹曼和埃里克森又各自带领球队打出攻势，可惜并没能取得进球。最终，丹麦0-0法国，法国队取得小组头名，这场比赛也是本届世界杯首次出现双方都没有进球的情况。

本次大名单乌拉圭一线球星悉数入选，包括巴黎前锋卡瓦尼、巴萨前锋苏亚雷斯以及马竞后防核心戈丁，称得上是乌拉圭的“黄金一代”，卡瓦尼本赛季成为了巴黎历史射手王，除了有豪华锋线组合，后防方面戈丁和吉梅内斯则是乌拉圭的定海神针，两人本赛季同在马竞踢球形成默契，吉梅内斯的速度和灵活特性也可以和戈丁形成互补，完成世预赛后的5场热身赛中，他们帮助球队4次零封对手，防守同样表现稳固。中场方面更是有意甲俱乐部为主的球员形成，球员实力相较于埃及有不少优势，球队对于前场炮弹的输送较为给力。

作为南美洲传统足球强国，乌拉圭也是第一届世界杯的冠军队伍(1930年)，球队在1950年世界杯同样拿到冠军。在2010年世界杯上乌拉圭闯入4强，上届则止步16强，两届均能小组出线，具备较强的小组晋级能力。

乌拉圭在A组中豪取全胜轻松出线，球队攻防两端发挥都较为出色，但A组成色并不足，在淘汰赛面对更强大的对手，球队攻防两端的表现值得关注。

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