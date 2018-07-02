云裳羽衣半魂之身普通6-5完美高分搭配 云裳羽衣双魂再聚普通6-6平民完美搭配

《云裳羽衣》是腾讯推出的一款唯美古风换装养成手游。《云裳羽衣》6-5这个一关卡的名字就是半魂之身，这一关想要拿到完美评分的难度不小，这里我们就详细的为朋友们整理了普通6-5完美高分搭配，希望下面为大家分享的内容你会喜欢!

云裳羽衣半魂之身普通6-5完美高分搭配

6-5 开阳衣发鞋 剑歌链 剑歌袜 剑歌剑 剑歌珰

属性：英气 华丽 清新 保暖 风雅

tag：星君

头发：开阳束(6-1普通)

衣裳：开阳衣(6-4普通)

鞋子：开阳鞋(6-3普通)

耳饰：开阳珰(6-4普通)

我们就为玩友朋友们整理了6-6双魂再聚详细的通关攻略，云裳羽衣双魂再聚普通6-6平民完美搭配

6-6 问天璇衣发鞋 璇星袜 雪狐尾 君子卷 璇星灯 君子冠 白泽知世耳环 璇星链 璇星镯 往生静听卷

属性：温婉 端庄 风雅 华丽 保暖

tag：北斗七星

头发：问天璇绾(服装进阶)

衣裳：问天璇衣(服装进阶)

袜子：璇星袜(商店 7803金币)

鞋子：问天璇鞋(服装进阶)

腰饰：雪狐尾(商店 8428金币)

背饰：君子卷(2-9困难 4-10困难)

手持：璇星灯(商店 17558金币)

头饰：造化清冠(服装进阶)

耳饰：璇星珰(4-3普通)

颈饰：璇星链(4-3普通)

手饰：璇星镯(商店 7796金币)