一夜扑出8个点球是真的吗 一夜扑出8个点球是哪个球队

就在今日凌晨的世界杯比赛中一夜扑出8个点球是怎么回事呢？到底是哪个球队的守门员呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

相比1/8决赛第一个比赛日的10个进球，今天两场比赛都是以1-1结束，并最终通过点球大战决胜，而且，门将成为了这两场比赛中最闪亮的元素，四位门将中有三位都上演了极为精彩的演出，阿金费耶夫，舒梅切尔和苏巴西奇3人一夜扑出了8个点球，让德赫亚成为了今夜最尴尬的人。

第一场俄罗斯和西班牙的比赛，阿金费耶夫再次贡献了职业生涯代表级的比赛，他不仅在120分钟内上演了二连扑这样的神勇发挥，点球大战他更是凭借一己之力扑出了对方科凯和阿斯帕斯的点球，帮助俄罗斯淘汰西班牙，自己也揽下了全场最佳的荣誉。

到了克罗地亚和丹麦的比赛，刚刚开场，两位门将就遭遇下马威，4分钟两人各丢一球，但这看起来更像是给两人的热身，随后的比赛两人打起精神，开始了自己的表演。120分钟内舒梅切尔的发挥更为出色，尤其是在比赛的最后时刻，摩德里奇直塞制造单刀，约根森背后对雷比奇犯规，给克罗地亚送上点球绝杀大礼。而主罚点球的是克罗地亚的绝对核心摩德里奇，此时此刻舒梅切尔背负的压力可想而朱。关键时刻，舒梅切尔准确判断了摩德里奇的球路，将对手的右路低射稳稳没收，甚至没有留给克罗地亚补射的机会!加上这次，舒梅切尔在120分钟内一共做出了3次扑救，而苏巴西奇则是2次扑救，双方的对决在点球大战中进一步升级。

第一个主罚点球的是丹麦核心埃里克森，他的劲射被苏巴西奇扑挡后打在立柱上弹了出来!苏巴西奇率先完成了自己的第一扑。这边舒梅切尔的对手则是巴德尔吉，而他的射门也被舒梅切尔扑了出来!第一回合两位门将战成了平手，第二轮，凯尔和克拉马里奇双双命中，双方继续处在同一起跑线。关键的第三轮，两队再次命中，这一次舒梅切尔没能再次战胜摩德里奇。

随后的点球大战，双方门将彻底接管了比赛，第四轮舍内的点球缺乏力量，被苏巴西奇准确封出，而舒梅切尔也扑出了皮瓦里奇的点球!决定性的第五轮点球，苏巴西奇愈战愈勇，他用腿挡出了约根森的点球!而面对拉基蒂奇，舒梅切尔这一次扑错了方向，只能眼睁睁看着对手罚进致胜点球，最终苏巴西奇和克罗地亚笑到了最后，但舒梅切尔已经足够伟大，国际足联甚至在赛后将全场最佳球员的荣誉给了他。他已经成长为和父亲一样出色的门神。

苏巴西奇也创造了历史，他成为继2006年的葡萄牙门将里卡多后，又一位在世界杯点球大战扑出3个点球的球员。2006年葡萄牙和英格兰之战，里卡多一人扑出了兰帕德、杰拉德和卡拉格的点球，帮助葡萄牙点杀英格兰，他给无数英格兰球迷留下了噩梦般的回忆，要知道2004年的欧洲杯上，他就已经在点球大战脱掉手套扑出了瓦塞尔的点球，随后亲自罚进点球绝杀英格兰。

相比阿金费耶夫、舒梅切尔和苏巴西奇，同样是在今天出战的德赫亚的表现就要暗淡很多，他整届世界杯仅有1次扑救，其他门框范围内的射门都攻破了他的球门，以至于有人调侃，阿金费耶夫点球大战的扑救，比德赫亚整届世界杯扑救都要多……