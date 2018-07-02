云裳羽衣再问初心普通6-3完美平民搭配 云裳羽衣倾世一赌普通6-4完美高分搭配

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 11:07:20| 编辑：﹍ɑ。群℡
《云裳羽衣》是腾讯推出的一款唯美古风换装养成手游。《云裳羽衣》中不同的关卡的挑战难度是不一样的，第六章对很多玩家来说都是很有挑战的。这里我们就为玩友们整理了再问初心普通6-3完美平民搭配，应该比较适合平民玩家!
云裳羽衣再问初心普通6-3完美平民搭配
属性：英气 端庄 风雅 华丽 保暖
tag：星君
头发：归天律冠(服装进化)
衣裳：归天律衣(服装进化)
袜子：岁郁袜(商店 7023金币)
鞋子：归天律鞋(服装进化)
背饰：君子卷(2-9困难 4-10困难)
手持：岁郁炉(4-1普通)
头饰：岁郁冠(商店 7803金币)
耳饰：岁郁珰(商店 8568金币)
提示三件+ 袜子:诛佞袜+ 背饰:君子卷+ 手持:玄青扇+ 特殊:万物生光+ 耳环:君子挡+ 颈饰:太清链
《云裳羽衣》6-4的关卡名就是【倾世一赌】，普通难度可能有些朋友觉得不是很好通关。这里我们详细整理了完美高分搭配方案，应该能够为朋友们带来帮助!
云裳羽衣倾世一赌普通6-4完美高分搭配
6-4 雪狐衣发鞋 雪狐尾巴 雪狐耳朵 雪狐项链耳环 雪狐烟·杯酌(商店入)
属性：妩媚 温婉 风情 华丽 保暖
tag：异兽
头发：雪狐发(3-4普通)
衣裳：雪狐衣(3-5普通)
鞋子：雪狐鞋(3-6普通)
腰饰：雪狐尾(商店 8428金币)
手持：雪狐烟·杯酌(商店 11378金币)
头饰：雪狐耳(商店 7725金币)
耳饰：雪狐珰(商店 7016金币)
颈饰：雪狐链(商店 7016金币)