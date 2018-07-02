2018世界杯乌拉圭vs法国实力对比分析以及首发阵容预测

乌拉圭对法国2018世界杯四分之一决赛将于近期进行，首发阵容是球迷们的很关注的事情，下面请跟着91手游网小编来看看2018世界杯乌拉圭vs法国实力对比分析以及首发阵容预测吧！

*乌拉圭vs法国首发阵容名单

乌拉圭

本次大名单乌拉圭一线球星悉数入选，包括巴黎前锋卡瓦尼、巴萨前锋苏亚雷斯以及马竞后防核心戈丁，称得上是乌拉圭的“黄金一代”，卡瓦尼本赛季成为了巴黎历史射手王，除了有豪华锋线组合，后防方面戈丁和吉梅内斯则是乌拉圭的定海神针，两人本赛季同在马竞踢球形成默契，吉梅内斯的速度和灵活特性也可以和戈丁形成互补，完成世预赛后的5场热身赛中，他们帮助球队4次零封对手，防守同样表现稳固。中场方面更是有意甲俱乐部为主的球员形成，球员实力相较于埃及有不少优势，球队对于前场炮弹的输送较为给力。

作为南美洲传统足球强国，乌拉圭也是第一届世界杯的冠军队伍(1930年)，球队在1950年世界杯同样拿到冠军。在2010年世界杯上乌拉圭闯入4强，上届则止步16强，两届均能小组出线，具备较强的小组晋级能力。

乌拉圭在A组中豪取全胜轻松出线，球队攻防两端发挥都较为出色，但A组成色并不足，在淘汰赛面对更强大的对手，球队攻防两端的表现值得关注。

乌拉圭23人大名单：

门将：穆斯莱拉(加拉塔萨雷)、马丁-席尔瓦(瓦斯科达迦马)、坎帕尼亚(独立);

后卫：戈丁(马德里竞技)、科茨(葡萄牙体育)、吉梅内斯(马德里竞技)、佩雷拉(波尔图)、加斯顿-席尔瓦(独立)、卡塞雷斯(拉齐奥)、巴雷拉(佩纳罗尔);

中场：南德斯(博卡青年)、托雷拉(桑普多利亚)、贝西诺(国际米兰)、本坦库尔(尤文图斯)、卡洛斯-桑切斯(蒙特雷)、克里斯蒂安-罗德里格斯(佩纳罗尔)、拉克索尔特(热那亚)、德阿拉斯卡埃塔(克鲁塞罗)、乌雷塔维斯卡亚(蒙特雷);

前锋：戈麦斯(塞尔塔)、斯图亚尼(赫罗纳)、卡瓦尼(巴黎圣日耳曼)、苏亚雷斯(巴塞罗那)。

法国队

法国队群星闪耀，锋线上有马竞锋神格里兹曼，价值1.8亿的佩巴姆，价值1.2亿的登贝莱，曼联的新亨利马夏尔，还有转会切尔西的吉鲁，本耶德尔等一流锋线好手。中场也堪称世界一流，曼联超一流中场一亿身价的博格巴，英超赛季最佳球员防守最强悍的攻守俱佳中场坎特、还有尤文的中场大将马图伊迪。法国的双中卫组合也是最年轻、最具实力的。

巴萨的防守天王乌姆蒂蒂、皇马速度最快的中后卫头球能力超强的瓦拉内。可以说前、中、后都有世界顶级的球星。

总的来说，如果只看纸面实力不考虑经验战术等等，法国阵容实力说第一也不为过，特别是中前场可以用井喷来形容，整体下限极高，但法国队的主要上限由主教练德尚决定。只是主帅德尚能力欠佳，拥有如此豪华的阵容，法国在2016年本土举办的欧洲杯以及世界杯预选赛上表现糟糕，主帅无能，累及三军;二是缺乏灵魂，明星云集，缺乏精神领袖，博格巴这几年的表现令人失望。

法国FIFA排名第9位，获得过1次世界杯冠军，两次欧洲杯冠军和两次联合会杯冠军，属于欧洲传统强队之一。法国队的战术打法是拉丁派的代表，通过中场的强大控制力来实施进攻，边路突破和中路强攻相结合，威力巨大而且套路多变防不胜防。

小组赛由于对手实力普遍一般，法国基本只用了7成功力就已经小组头名出线，实力优势较为明显。

从小组赛表现来看，法国队没有太明显的弱点，三条线实力都十分强劲，但是球队进入状态较慢，略微懒散，前场的威力而没有发挥出来，若是发挥出来很难有球队可以抵抗。

世界杯法国队23人名单：

门将：洛里(热刺)，曼丹达(马赛)，阿雷奥拉(巴黎圣日耳曼);

后卫：瓦拉内(皇家马德里)，乌姆蒂蒂(巴塞罗那)，门迪(曼城)，金庞贝(巴黎圣日耳曼)，西迪贝(摩纳哥)，埃尔南德斯(马德里竞技)，拉米(马赛)，帕瓦尔(斯图加特);

中场：博格巴(曼联)，坎特(切尔西)，马图伊迪(尤文图斯)，托利索(拜仁慕尼黑)，恩宗齐(塞维利亚);

前锋：格列兹曼(马德里竞技)，吉鲁(切尔西)，姆巴佩(巴黎圣日耳曼)，登贝莱(巴塞罗那)，费基尔(里昂)，勒马尔(摩纳哥)，托万(马赛)。

法国首发预测

比分预测

小编认为双方实力不相上下。预计比分：1:2或2:3

北京时间7月1日，1/8决赛的前两场已经结束了，乌拉圭2-1淘汰了葡萄牙，法国4-3淘汰了阿根廷。接下来乌拉圭和法国将进行对阵。

小组赛阶段，乌拉圭以小组第一名出线。

而2018年俄罗斯世界杯一场1/8决赛在索契菲什特奥林匹克体育场打响，乌拉圭2-1力克葡萄牙，杀进八强，1/4决赛的对手是法国。卡瓦尼第7分钟和第62分钟梅开二度，佩佩第55分钟接格雷罗传中头槌破门一度扳平比分，C罗哑火在世界杯淘汰赛继续无进球。

卡瓦尼第7分钟和第62分钟梅开二度，佩佩第55分钟接格雷罗传中头槌破门一度扳平比分，C罗哑火在世界杯淘汰赛继续无进球。

小组赛阶段，法国同样以小组第一出线。

在2018年俄罗斯世界杯1/8决赛中，法国迎来一场强强对话，欧洲豪门法国队迎战南美劲旅阿根廷。

上半场比赛姆巴佩制造点球，格列兹曼主罚命中，而且任意球还击中横梁，迪马利亚世界波扳平比分，半场战罢，法国暂时1-1平阿根廷。下半场梅尔卡多打进1球，帕瓦尔破门，姆巴佩梅开二度，阿圭罗补时破门，法国队最终4-3击败阿根廷，成为第一支打进8强的球队。

目前看来法国和乌拉圭分别淘汰了一支有巨星球员的队伍，接下来的1/4决赛的结果犹未可知。

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